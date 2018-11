Waarom we ons hoofd naar rechts kantelen tijdens het kussen Nele Annemans

21 november 2018

14u55

Bron: News 18 1 Psycho Zoen jij je partner steevast langs links? Of draai jij je hoofd naar rechts als je je broer begroet met een knuffel? Volgens een nieuwe overzichtsstudie zegt de houding van je hoofd tijdens het kussen en knuffelen blijkbaar meer over je gevoelens dan je denkt.

De meeste mensen hebben een voorkeur om hun hoofd naar links of rechts te kantelen als ze kussen. En daar is blijkbaar ook een wetenschappelijke verklaring voor. Enkele onderzoekers van de afdeling Biopsychologie aan de Ruhr-universiteit van Bochum in Duitsland ontdekten namelijk dat niet alleen je links- of rechtshandigheid ermee te maken heeft, maar ook de emotionele context.

“In het algemeen hebben de meeste mensen in sociale situaties de neiging om hun hoofd naar rechts te kantelen bij het kussen of als ze iemand een knuffel geven”, vertelt een van de hoofdonderzoekers Julian Packheiser. “Dat komt omdat iedereen een dominante hand heeft. Dat is meestal de hand die je vrijhoudt, als je bijvoorbeeld een baby aan het wiegen bent in de andere arm en komt dus meestal overeen met de hand waarmee je schrijft.” De andere hoofdonderzoeker Sebastian Ocklenburg bevestigt dat. “Omdat sociale aanrakingen vaak geassocieerd worden met een handdruk, is het ook normaal dat je dezelfde beweging volgt met je hoofd als de hand waarmee je schrijft als je iemand begroet met een kus of knuffel.”

In emotionele situaties, in tegenstelling tot neutrale of formele, neigen mensen dan weer naar links. Volgens de onderzoekers komt dat doordat de emoties vooral in de rechterhersenhelft verwerkt worden. Dat deel is verantwoordelijk voor de bewegingen van de linkerkant van je lichaam. “Er is al vaak bewezen dat motorische verbindingen in je hersenen connectie maken met het emotionele netwerk in je hersenen”, vertelt Ocklenburg. “Mensen gaan hun hoofd dus vaker naar links kantelen om iemand te kussen of te knuffelen in emotionele situaties. Het maakt daarbij niet uit of die emoties positief of negatief zijn. Mensen doen het dus zowel als ze écht blij zijn om iemand te zien, als om iemand te troosten als die erg verdrietig is.”