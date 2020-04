Waarom we niet gemaakt zijn om in quarantaine te leven

“Wat een mooie dag!”, roep ik vanop drie meter afstand naar mensen die bij mij in de straat wonen, maar die ik niet bij naam ken. “Wat een mooi tafereel”, gil ik naar de baasjes op de hondenwei. Ze staan in een grote cirkel, terwijl hun dieren in een bol van staarten, snoeten en gegrom rondracen. “Wat een mooie baby”, zeg ik tegen het jonge paar op het bankje. Naast huidhonger leid ik dezer dagen aan ‘tatertekort’ of ‘babbelbehoefte’. Zelden ben ik zo sociaal geweest.

Deze crisis heeft iets heel dubbels. Er heerst een grote solidariteit, en dat maakt de sociale band hechter. Anderzijds zitten we elk ‘in ons kot’, met op de achtergrond die dreiging die stress en onrust veroorzaakt

Frank Van Overwalle

Alleen zijn is een schok voor het systeem. Voor de eenzame senior die vanachter een sanseveria naar de straat tuurt, én de jongere. Een groot deel van de sociale contacten is weggevallen, zowel betekenisvolle gesprekken met vrienden als small talk met de buren of de buschauffeur. “Deze crisis heeft iets heel dubbels”, zegt sociaal psycholoog en VUB-professor Frank Van Overwalle. “Enerzijds is er de gemeenschappelijke vijand, het coronavirus, die maakt dat we ons verenigd voelen. We zitten allen in hetzelfde schuitje. Er heerst veel solidariteit en dat maakt de sociale band hechter. Anderzijds zitten we elk ‘in ons kot’, met op de achtergrond die dreiging die stress en onrust veroorzaakt. We zijn niet simpelweg alleen. We zijn ook een beetje bang.”

Wat de allure heeft van een leuke vakantie — mooi weer, niet naar het werk moeten gaan, de hele dag in jogging kunnen rondhangen, eindeloos Netflix kijken – is ook een periode van angst, omdat we niet weten wat er ons te wachten staat. “Niemand weet hoe deze situatie zal evolueren”, zegt Van Overwalle. “Hoelang zal de lockdown nog duren? Zullen wij en onze geliefden er ongeschonden uitkomen? Hoe zit het met onze job? Er heerst onzekerheid op meerdere vlakken. Sociale contacten en praten vormen in normale omstandigheden een buffer tegen angst en depressie. En uitgerekend dat — anderen ontmoeten om je problemen te delen — is vandaag moeilijk geworden.”

Chaotische boel

Al zoekt een mens uitwegen, ook de professor. “In onze buurt hebben we er een gewoonte van gemaakt om rond 20 uur met de buren te babbelen, elk aan zijn kant van de straat. Dan merk je die behoefte aan reëel sociaal contact: aan echt praten met echte mensen, niet via social media, hoe nuttig dat ook kan zijn. Zelf skype ik met de kinderen, maar het valt me op hoe vermoeiend het is om gefocust te blijven, wat een chaotische warboel het gesprek soms wordt, en hoeveel liever ik hen in levende lijve zou zien.”

Blijf je focussen op de positieve aspecten van je gezinsleden Bernadette Laermans

Voortdurend samenzijn en werken, zoals in veel gezinnen nu gebeurt, smeedt dan weer banden, maar vormt ook een uitdaging. Kunnen we post corona een geboorte-explosie of echtscheidingsboom verwachten? Ik zou niet weten op welke van de twee geld in te zetten.

“Blijf je focussen op de positieve aspecten van je gezinsleden”, zegt energie- en carrièrecoach Bernadette Laermans (RiseSmart). “Wat maakt hen zo belangrijk voor jou? Tussen alle mogelijke discussies of irritatiemomentjes door, zijn je mentale ingesteldheid en een positieve focus zeer belangrijk. Het is normaal dat je elkaar in het begin soms voor de voeten loopt of je ergert aan elkaar. Afspraken maken is belangrijk, over samen zijn en over tijd voor jezelf. En nog belangrijker: blijf jezelf voor ogen houden wat je partner of kinderen wél goed doen. Dit helpt je te relativeren en je veerkracht te versterken.”

Niet zo happy single

Hoe je het ook draait of keert: een kibbelend koppel met hyperactieve kinderen lijkt in coronatijd toch beter af dan een eenzame single. “Happy singles bestaan wel degelijk. Genoeg onderzoek bewijst dat”, zegt eenzaamheidsexpert Luc Goossens. “Het zijn veelal jonge alleenstaanden die een mooi en rijk sociaal leven opgebouwd hebben, gevuld met vrienden en hobby’s. Alleen: door de coronacrisis is hun vangnet van vrienden en activiteiten volledig in elkaar geklapt. Dat kan problemen geven.”

Het klinkt als het grote, zwarte gat, en zo hoor ik het ook in mijn omgeving: ‘Door de coronacrisis is er van mijn leven niks meer over. Ik zit hier tussen vier muren en weet niet wat ik met die leegte aan moet.’ Het zijn uitzonderlijke omstandigheden voor me, myself and I. Voor je het weet, lijk je op Tom Hanks in ‘Cast Away’ en praat je tegen een volleybal die je Wilson hebt genoemd. “Voor alleenstaanden moet deze crisis erg hard aankomen”, beaamt Van Overwalle. “Wie samenwoont, zal soms moeite hebben om de grens tussen werk en privé te trekken, of zich niet te ergeren, maar uiteindelijk kan je daar iets aan doen. Wie écht alleen is, moet veel meer moeite doen om sterk en evenwichtig te blijven. Ik begeleid doctoraatsstudenten uit andere landen die nu moederziel alleen op hun kot zitten. Ze hebben veel contacten via de computer, maar toch hoor ik van hen: ‘Zelfs als ik elke dag met familie en vrienden chat, mis ik de mensen hier in het studentenhuis.’ Levende wezens zien is echt een behoefte. Het is de enige tip die ik wil geven: zorg voor contacten. Via social media, maar spreek ook af in levende lijve mits het in acht nemen van social distancing. Een praatje maken is nog altijd het beste middel tegen eenzaamheid.”

Misschien gaan we eenzaamheid nu zien voor wat het echt is: een toestand die we af en toe allemaal meemaken

Luc Goossens (KULeuven)

Zullen we iets geleerd hebben over eenzaamheid als deze crisis voorbij is? Zullen we het alleen zijn dan beter appreciëren en er sterker uitkomen, wetende dat we kunnen genieten van ons eigen gezelschap? “Als de periode niet te lang duurt, misschien wel”, zegt Goossens. “Wat positief is, is dat er veel over eenzaamheid wordt gesproken, dus misschien kunnen we het taboe doorbreken dat nog steeds op het gevoel rust: het is iets voor losers, voor zij die niet alles op een rijtje hebben in het leven. Misschien gaan we eenzaamheid nu zien voor wat echt het is: een toestand die we af en toe allemaal meemaken.”

Of misschien gaan we het gewoon vergeten. Het is wat Van Overwalle een beetje vreest. “De gevaren en moeilijkheden zullen wellicht op de achtergrond verdwijnen en we zullen terugdenken aan de quarantaine als een tijd van ongestoord thuisblijven, toen we elke avond om 20 uur gezellig babbelden met de buren. Misschien krijgen we zelfs heimwee.”

Vijf vragen aan de psycholoog

Eenzaamheidsexpert Luc Goossens (vakgroep ontwikkelingspsychologie KULeuven) voert al jaren onderzoek naar de mechanismen die een rol spelen bij gevoelens van eenzaamheid. “Het is een complex samenspel van factoren — omgeving, relaties, genetische achtergrond, persoonlijkheidskenmerken — die maken dat je je soms eenzaam voelt.”

1. Wat is eenzaamheid?

“Eenzaamheid wordt door onderzoekers gezien als de onaangename gevoelens die we ervaren als we ontevreden zijn over onze relaties. We hebben bepaalde verwachtingen tegenover anderen en als die niet ingelost worden, voelen we ons eenzaam. Misschien halen we niet zoveel uit vriendschappen als we verwachtten, of voelen we ons door een geliefde in de steek gelaten. Dat gevoel noemen we eenzaamheid. Je kan dus eenzaam zijn op je eentje, maar net zo goed in een relatie of groep. Ik hoor mensen vandaag zeggen: ‘Ik zit met mijn familie thuis, maar zie ze niet vaker dan vroeger.’

Happy singles die in pre-coronatijden genoten van hun vrijheid en een rijkgevuld leven, zijn nu op zichzelf aangewezen. En dat kan hard zijn Luc Goossens (KULeuven)

Hun geliefden zijn er wel, maar er is geen échte verbondenheid. Ze hebben een brede vriendenkring, maar de relaties voelen niet zo kwalitatief aan. Ook dan ben je eenzaam. Maar laten we niet rond de pot draaien: alleenstaanden hebben het nu moeilijk. Happy singles die in pre-coronatijden genoten van hun vrijheid en een rijkgevuld leven, zijn nu op zichzelf aangewezen. En dat kan hard zijn.”

2. Kan ik me verzetten tegen eenzaamheid of ermee omgaan?

“Dat is moeilijk. Mensen zijn sociale dieren. Psychologen zien eenzaamheid als een signaal, net als honger en dorst. Ik moet iets eten, ik moet iets drinken, ik moet mensen zien. Nu is het in normale omstandigheden al niet evident om iets aan eenzaamheid te doen, maar vandaag nog minder. Wat kan helpen, is een ‘inventaris’ opmaken. Staar je niet blind op wat niet meer kan, maar maak een lijstje van wat wel mogelijk is: praten van het ene balkon naar het andere, wandelen en babbelen op gepaste afstand van elkaar. Haal alles uit de kast — zeker, maar niet uitsluitend, social media — om dat alleen zijn te doorbreken.”

Als je echt eenzaam bent, of je leven gaat niet zo goed, kan je daar op sociale media weinig tot niet mee terecht. Depressie of eenzaamheid krijgen geen likes Luc Goossens (KULeuven)

3. Waarom leiden al die anderen op social media perfecte en interessante levens, terwijl ik alleen in mijn kot zit?

“De Duitse psychiater Manfred Spitzer heeft een boek geschreven, kortweg getiteld ‘Eenzaamheid’, waarin hij de schuld voor dat gevoel volledig bij sociale media legt. Door de nadruk op het virtuele en het gebrek aan menselijke contacten in de echte wereld zouden jongeren zich vandaag sneller eenzaam voelen. Verder laat ons streven naar perfectie niet toe dat je er ook ‘mindere’ gevoelens op etaleert. Als je echt eenzaam bent, of je leven gaat niet zo goed, kan je daar op sociale media weinig tot niet mee terecht. Depressie of eenzaamheid krijgen geen likes. Maar ik wil de schuld niet volledig bij sociale media leggen. Ik denk dat het belangrijk is op welke manier je erop actief bent. Alleen maar kijken naar Instagram en passief bezig zijn op Facebook, zal sneller ongenoegen in de hand werken dan actief deelnemen en zelf posten. Veel hangt af van je instelling.”

4. Komt eenzaamheid vaker voor dan vroeger?

“In deze coronatijden misschien wel, maar algemeen gezien niet. Uit metingen blijkt dat er nu niet meer gevoelens van eenzaamheid zijn dan tien of twintig jaar geleden. Er is gewoon meer aandacht voor. Journalist Xavier Taveirne bracht het fenomeen op een mooie manier onder de aandacht. Er is al gepleit voor een ‘minister van eenzaamheid’. We beginnen te beseffen welke weerslag eenzaamheid kan hebben. Langdurig eenzamen ervaren enorm veel stress, het put je volledig uit. Eenzaamheid wordt gelinkt aan hartklachten, vroeg-tijdig overlijden, depressie...”

5. De eenzame wolf of cowboy, de kunstenaar- kluizenaar... Zijn sommige mensen geboren eenzaten?

“Sommige mensen gaan er inderdaad prat op dat ze niemand nodig hebben en goed alleen kunnen zijn. Soms gaat het om kunstenaars, soms filosofen en schrijvers die zeggen dat ze alleen moeten zijn om tot in het diepst van zichzelf af te dalen en daar hun opperste creativiteit te vinden. Daar zal zeker een kern van waarheid in zitten, maar ook een deel mythe. Want als je de levens van die mensen bestudeert, merk je dat ze het alleen zijn niet permanent opzoeken. Ze cultiveren de eenzaamheid voor een korte periode, om zich daarna weer in hun — meestal drukke — sociale leven te storten. De lange-afstandsloper, de wereldreiziger... Als je de afzondering zelf opzoekt, krijgt eenzaamheid iets heroïsch. Het is maar hoe je het bekijkt.”

Veel mensen zitten de komende weken voortdurend thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.

Lees ook:

280 liedjes als troost en verlichting: bekende Vlamingen stellen hun afspeellijst voor lockdown samen (+)

Meer huidhonger door lange lockdown: psychologe legt uit hoe je het gemis aan fysiek contact compenseert (+)

Depressie of dipje? Dit is de impact van corona op je mentale gezondheid (+)