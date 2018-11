Waarom we meer shoppen als we gestresseerd zijn Nele Annemans

Toegegeven, de shopper's high is ons niet vreemd - zelfs van de verzendbevestiging alleen raken wij al in extase. Toch laten we ons vooral tot allerlei moois verleiden na een stressvolle dag. Maar hoe komt het dat shoppen ons gelukkiger maakt, en wanneer is ons koopgedrag niet meer gezond?

Eerst vond je deze ochtend geen parkeerplek, daarna morste je je kopje zwart goud over je gloednieuwe trui en alsof dat nog niet genoeg is, was je baas helemaal niet tevreden over de presentatie die je gisteren gaf en stond je ‘s avonds nog uren in de file te turen. Je had, op zijn zachts gezegd, een rotdag. Totdat je thuiskomt en er een grote doos van de post staat te blinken op de keukentafel. Je weet niet meer precies wat je besteld hebt - was het die warme fluffy jas, dat nieuwe horloge of eerder dat kleurrijke oogschaduwpalet? Wat wel zeker is: je wordt er instant gelukkig van.

Want of je nu zoekt naar het beste paar schoenen om je benen wat extra lengte te geven of dé ideale winterjas, we gebruiken shoppen vaak om ons beter te voelen en stress te verminderen. De jacht naar het perfecte stuk - en dan vooral online, waarbij je niet hoeft te vechten voor een parkeerplaats of een halfuur lang moet wachten voor de paskamer - brengt je immers meteen in extase en geeft je het gevoel van zelfverwennerij.

“Shoppen is een soort van copingstrategie, oftewel een manier om met stress om te gaan. Veel mensen shoppen immers om zich beter te voelen. Vaak is het de ideale manier om een stressvolle dag te vergeten en weg te vluchten van pijnlijke of ongemakkelijke emoties”, vertelt klinisch maatschappelijk werkster en psychotherapeut Catherine Silver. “Het is een manier om jezelf te kalmeren en je emoties te uiten”, vult ze nog verder aan.

Vicieuze cirkel

Volgens Silver kopen mensen ook dingen in de hoop dat ze positieve veranderingen met zich meebrengen. “Winkelen kan een belofte vormen voor de toekomst. Denk maar aan een kledingstuk waar je graag wil inpassen, een nieuwe sofa om je interieur op te fleuren of het nieuwe lidmaatschap bij de sportschool zodat je meer gaat bewegen. Op zich is dat geen probleem. Maar als je je voortdurend slecht voelt, raak je in een patroon waarbij je altijd wil shoppen, je je even beter voelt, de shopper’s high weer verdwijnt, je je weer slecht voelt en in een vicieuze cirkel belandt”, aldus de psychotherapeute.

Toch hoef je niet meteen in paniek te raken als je enkele keren per week - of per dag - je favoriete webshop afschuimt en je winkelkarretje vlijtig vult. Een shopverslaving wordt pas echt een probleem zodra bepaalde dingen in je leven, zoals bijvoorbeeld je werk, eronder beginnen lijden.

Benieuwd of je verslaafd bent of niet? Probeer eens een onlineshop of een fysieke winkel te bezoeken. Kan je weggaan zonder iets te kopen? Dan zit je goed. Voel je je daar ongemakkelijk bij, dan heeft je shopgewoonte misschien ongezonde proporties aangenomen. Kijk ook eens naar het tijdstip waarop je winkelt, om na te gaan in hoeverre je emoties een invloed hebben op je koopgedrag. Merk je dat je Zalando gebruikt om je verdriet, woede, stress of ongemakkelijke gevoelens weg te denken? Raadpleeg dan een therapeut. Samen kunnen jullie dan naar een gezonder (en minder dure) manier zoeken om met je gevoelens om te gaan.