Waarom we het stiekem heerlijk vinden als iemand een afspraak afbelt ND

13u43

Bron: The Cut 0 thinkstock . Psycho "Sorry dat ik het zo last minute laat weten, maar ik moet onze afspraak vanavond afzeggen," klinkt het telefoontje van die ene vriend. "Oh, wat jammer," lieg je, terwijl je ondertussen met een vreugdedansje uitkijkt naar een avond niksen in de zetel. Hoe komt het dat we het soms zó bevredigend vinden als een afspraak met vrienden op het nippertje wordt afgezegd?

Als bovenstaande situatie herkenbaar is, hoef je nog niet meteen te vrezen dat je de slechtste vriend op aarde bent. Want laten we eerlijk zijn: iedereen heeft ooit al eens opgelucht ademgehaald bij het plots wegvallen van een verplichting, zelfs als die gezellig bijpraten met vrienden inhoudt. Het gure weer, vermoeidheid en misschien wel een herfstig hoestje kunnen ervoor zorgen dat je stiekem liever met een kop thee in de zetel belandt dan de bloemetjes buitenzet op een weekavond.

Een shot heroïne

"Dat instant gevoel van opluchting... Plannen die in het water vallen zijn zoals een shot heroïne. Zo'n plots geluksgevoel," zo omschrijft de Amerikaanse comedian John Mulaney het al grappend. De eenentwintigste eeuw heeft het ons bovendien wel heel makkelijk gemaakt om last minute toch nog een afspraak te verzetten of annuleren. Wie kiest voor de makkelijke optie van een sms, hoeft zelfs niet eens tegenprutteling te verwachten. "Onze schema's zijn zo volgepropt met veeleisende taken en to do-lijstjes, dat opluchting als er onverwacht tijd vrijkomt helemaal niet zo vreemd is," stelt neurobiologe Amy Banks ons gerust. "Veel mensen overschatten hoe vol ze hun agenda kunnen proppen. Dan voelt zo'n geplande afspraak die niet doorgaat heerlijk, omdat je eigenlijk nood hebt aan een avond vrij."

Verwaterde vriendschap

Niets mis mee dus als je wel eens enthousiast wordt bij de au fond jammere boodschap dat een avondje met vrienden niet doorgaat. Maar wordt het een patroon en heb je weinig zin om een nieuwe datum te prikken, dan is het tijd om eens stil te staan bij je relatie met die andere persoon. Misschien houden jullie vast aan een vriendschap die niet meer veel waard is of zijn jullie uit elkaar gegroeid? "Afspreken met mensen waar je geen echte band meer mee hebt, kan stresserend en veeleisend zijn. Dan is het tijd om eens na te denken of het wel zin heeft om nog af te spreken. Als je op voorhand al opkijkt tegen een badmintonsessie met een oude vriend(in), dan stop je er beter geen energie meer in om die in te plannen."

Prop je agenda minder vol

Ben je wel nog oprecht geïnteresseerd in de personen met wie je wil afspreken, maar voelt het toch af en toe als een opgave op pakweg dinsdagavond? Prop je agenda dan eens wat minder vol. Wie het vaak druk heeft en het gevoel krijgt dat het leven bulkt van de verplichtingen, neemt beter wat gas terug. Engageer je niet voor activiteiten waarvan je op voorhand al weet dat je er de energie niet voor zal hebben, maar selecteer zorgvuldig op basis van jouw eigen schema en behoeften. En zeg ook af en toe zelf eens last minute plannen af als je er echt geen zin hebt. Wedden dat die vriend jou ook wel eens dankbaar is?