Waarom voelen we ons zo verdrietig nadat een beroemdheid sterft? Margo Verhasselt

05 maart 2019

16u50

Keith Flint, Luke Perry, Karl Lagerfeld. De voorbije dagen/weken waren niet gemakkelijk voor de fans van veel beroemdheden. Rouwen om een bekend persoon kan vreemd aanvoelen, ook al ken je de persoon in kwestie niet persoonlijk, het verdriet kan haast even sterk zijn als wanneer je een vriend of zelfs familielid verliest.

Liet je al ooit een traan of voelde je je al enkele dagen sip over het heengaan van een beroemdheid? Dan ben je zeker niet alleen. Rachel O’Neill, klinisch counselor, legt uit dat verdriet voelen heel normaal is, omdat we ons hechten aan beroemdheden. En ook al kennen we de persoon niet écht, ze spelen toch een belangrijke rol in ons leven.

“We hebben connecties met bekende mensen, en ook al kennen we ze niet persoonlijk, we merken hun aanwezigheid op in onze dagelijkse levens”, legt ze uit. “Bijvoorbeeld: als een individu een groot deel uitmaakte van je kindertijd of jeugd, zoals bijvoorbeeld je eerste crush of grote voorbeeld, of als ze meespeelden in een serie die je keek tijdens een cruciaal moment tijdens je opvoeding, dan kan het aanvoelen als een groot verlies wanneer ze er plots niet meer zijn. Je krijgt het gevoel alsof je dat deel van je verleden verliest."

Therapeute Cynthia Catchings beaamt dat. “Celebrities maken vaak deel uit van onze dagelijkse levens, ze brengen ons aan het lachen, zorgen voor entertainment, plezier en laten ons ontsnappen aan de realiteit. Als een bekend persoon waarmee we ons verbonden voelen sterft, dan kan dat hetzelfde aanvoelen als wanneer een vriend sterft, omdat de beroemdheid er ook was tijdens moeilijke momenten.”