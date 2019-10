Waarom sommige mensen graag griezelen bij een horrorfilm en anderen niet Margo Verhasselt

08 oktober 2019

10u02 0 Psycho Waar de ene het geweldig vindt om gezellig mee te griezelen met een enge film, zit de andere al lang weggestopt achter het dichtstbijzijnde kussen. Behoor jij tot de eerste groep of zet je het al op een lopen wanneer ze een enge film voorstellen? Dat heeft niet alleen te maken met persoonlijke voorkeur, maar ook met hoe jij psychologisch reageert op enge beelden, zo blijkt.

Halloween wint in Vlaanderen aan populariteit, en hetzelfde lijkt op te gaan voor het horrorgenre. Perfecte aanleiding om eens in de kijkdata te duiken, dachten ze bij Telenet Play. De entertainmentprovider zag tussen 2012 en 2019 een verdrievoudiging in het aantal bekeken horrortitels per klant.

Wie graag teruggrijpt naar films die je hartslag de hoogte injagen, reageert anders op stress, zo argumenteert sociologe Margee Kerr. Zij schreef een boek over angst onder de noemer Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear. “Spannende films brengen een fysieke reactie teweeg in ons lichaam. Onze hartslag gaat de hoogte in en je krijgt een energieboost. Wie kickt op dit soort energie, kan hetzelfde gevoel krijgen bij een horrorfilm als na een intense yogaklas. Anderen krijgen dan weer eerder paniekaanvallen, omdat ze het gevoel hebben de controle te verliezen over wat hun lichaam doet.”

Mensen die kampen met hoogsensitiviteit zijn extreem gevoelig aan prikkels uit hun omgeving. Zij kunnen daardoor heviger reageren op schokkende beelden uit horrorfilms. De psychologische reactie op spannende films is een stuk intenser, aldus experts op vlak van hoogsensitiviteit.

De invloed van je kindertijd

Veel heeft ook te maken met wat je in je kindertijd doormaakte, aldus Kerr. Heb je positieve ervaringen gehad met spannende momenten - wat wetenschappers “leuk eng” noemen - dan hebben die niet tot echte angst geleid. Je bekijkt spannende activiteiten daardoor meteen door een ander soort bril en je beleeft er plezier aan. Heb je echter al op te jonge leeftijd een heel enge film gezien of in een rollercoaster gezeten voor je daar klaar voor was, dan kan dat in je latere leven impact hebben op hoe je er tegenover staat, volgens de sociologe.

Sommigen zijn dan weer dol op horrorfilms omdat ze een connectie voelen met de mensen waarmee ze die bekijken. “Samen enge films kijken kan echt een prachtige gelegenheid zijn om dichter naar elkaar toe te groeien. We weten dat stress ervoor kan zorgen dat sociale banden versterken, zeker met mensen waar we al een sociale connectie mee hebben,” legt Kerr uit. “Samen met je vrienden een intens en spannend moment beleven, kan voor diep gelaagde, goede herinneringen zorgen.”

Na de film

Volgens Glenn Sparks, professor aan de Brian Lamb School of Communication aan Purdue University, zorgt het gevoel dat we krijgen na de film ook voor aantrekking tot het genre. Hij verwijst naar een process dat ‘excitation transfer’ genoemd wordt. Sparks’ research toont aan dat wanneer mensen enge films kijken, hun hartslag, bloeddruk en ademhaling versnelt. En dat effect blijft nog even hangen nadat de film over is, ontdekte Sparks. Dat betekent dat de goede emoties die je ervaart, zoals een leuke tijd hebben met je vrienden, versterken. Je focust dus eigenlijk niet op de angst, wél op de gezellige herinneringen die je maakt.

Al kan het effect ook omgekeerd zijn. Heb je een slechte date gehad, of reed je met je auto tegen een paaltje op de parking van de cinema bij het naar huis gaan? Dan kan ook dat gevoel blijven hangen en verkies je wellicht een romantische komedie in het vervolg.