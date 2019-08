Exclusief voor abonnees Waarom #selfcare net ongezond kan zijn Nathalie Tops

25 augustus 2019

16u16

Bron: Goed Gevoel 0 Psycho Gezondheid, succes en geluk worden steeds meer gezien als onze eigen verantwoordelijkheid. Apps, activitytrackers, een bibliotheek vol zelfhulpboeken en seldersap: aan de huidige #selfcare-hype hebben wij (en onze portemonnee) een vette kluif. Voor zelfzorg valt inderdaad wat te zeggen. Al laat het zich niet tot een vijfdelig stappenplan of wonderdrankje persen.

Wat doe je als je niet meteen weet wat een woord precies betekent? Het woordenboek uit de kast halen, werd me in de lagere school geleerd. In de tegenwoordige tijd wordt dat: de term in kwestie door Google halen. Dus typ ik ‘zelfzorg’ in de zoekbalk in. ‘Het zorgen voor zichzelf, voor zijn eigen geluk en gezondheid’, vertelt de onlineversie van de Dikke Van Dale me.

Rijst de volgende vraag: hoe ziet dat er dan concreet uit? Iets met sushi en wijntjes na een lange werkdag, gok ik. Maar het antwoord daarop is blijkbaar niet zo eenduidig. Ik krijg recepten voor onsmakelijk ogende groene drankjes – seldersap, zo leert een nadere inspectie – allerlei boeken die beloven mijn leven te veranderen of me persoonlijk willen doen groeien, inspirerende quotes, of websites die me dure superfoods willen aansmeren.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis