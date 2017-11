Waarom roze en blauw geen onschuldige clichés zijn: "We denken te veel in hokjes" TVM

17u13 0 VRT Psycho Met Kerstmis en Sinterklaas voor de deur, vallen de reclamefolders voor cadeautjes weer massaal in de bus. Maar waarom is speelgoed voor jongens nog steeds meer dan ooit gericht op techniek en ontwikkeling, en voor meisjes op zorg en mooi zijn? "Dat stereotiepe denken ontneemt jongens en meisjes en mannen en vrouwen kansen."

Voor deze Pano-reportage legt Tim Verheyden enkele kinderen uit het tweede studiejaar enkele proeven en testjes voor. Wat blijkt? We denken al van jongs af aan heel erg stereotiep. “Nochtans worden jongens en meisjes redelijk hetzelfde geboren”, zegt Prof. Dr. Paul Parizal van het UZA. “Er zijn verschillen in de hersenen, maar wie we zijn wordt vooral bepaald door de omgeving waarin we leven. Dat is aangeleerd gedrag”.

“De speelgoedwinkel is de perfecte metafoor voor de ongelijkheid die er nog altijd is tussen jongetjes en meisjes en mannen en vrouwen. Blauw en zeker roze staan symbool voor een diepe tweedeling in onze maatschappij”, zegt Veerle Draulans, professor in de genderstudies aan de KU Leuven. “We denken te veel in hokjes en dat stereotiepe denken ontneemt jongens en meisjes en mannen en vrouwen kansen. Die mechanismen zijn subtiel, maar hebben een verpletterende impact op onze maatschappij”, vult Els Consuegra van de VUB aan. “We moeten durven inzien dat er een probleem is”.

Genderbewust kinderdagverblijf

In de reportage trekt Tim Verheyden onder andere ook naar Zweden. Hij gaat er op bezoek in kinderdagverblijf Egalia, waar alles erop gericht is de kinderen zo genderbewust mogelijk op te voeden.

Woensdag 29 november in Pano om 21.25 uur op Eén.