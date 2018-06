Waarom roddelen zo goed voor je is Beatrijs Ritsema

18 juni 2018

15u02

Bron: Trouw 0 Psycho Roddelen heeft een slechte naam. Maar praten over afwezigen doen we allemaal, en dat is nog vaak heilzaam ook.

Een weinig gememoreerde, maar daarom niet minder valide reden om een derde kind te willen krijgen: zo heeft het nageslacht op termijn, als ze met z’n tweeën zijn, altijd een gespreksonderwerp bij de hand - het (afwezige) derde kind. Ik zal niet zeggen dat deze motivatie voor een derde kind in precies deze bewoordingen door mijn hoofd speelde destijds, maar wel een algemeen gevoel dat je met drie kinderen meer dynamiek krijgt binnen een gezin en dat de kinderen, klein of groot, niet veroordeeld zijn tot de eeuwige dyade van ‘ik en de ander’ die met elkaar botsen of juist dikke mik zijn. Met z’n drieën heb je een groep waarbinnen drie tweetallen bestaan: A en B, A en C, B en C en de triade A, B en C. Vier relaties dus, die stuk voor stuk verschillende aspecten van een persoon aanboren. Zo’n configuratie met wisselende coalities leek me voor kinderen levendiger en gezelliger dan de statische symbiose van alleen maar één nestgenoot.

