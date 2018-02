Waarom mensen huilen Timon Van Mechelen

13 februari 2018

12u04 0 Psycho Je krijgt een brok in de keel, je lippen beginnen de trillen, je voelt een enorme druk achter je ogen en voor je het weet barst je onverbiddelijk in tranen uit. In pijnlijke situaties, maar even goed ook van vreugde. Hoe komt het dat we wenen?

Geen enkel dier huilt, wij doen het à volonté, vaak zonder dat we het kunnen tegenhouden. Al millennia lang is de mensheid erdoor gefascineerd en zijn er verschillende theorieën over. Darwin was er bijvoorbeeld van overtuigd dat tranen geen enkel nut hebben, maar daar denken de meeste professoren tegenwoordig anders over.

Ad Vingerhoets, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, onderzocht het fenomeen jarenlang en is ervan overtuigd dat we voornamelijk huilen uit hulpeloosheid. Het is volgens de man een krachtig communicatiemiddel om aan te tonen dat we een situatie niet aankunnen, ons machteloos voelen en overweldigd zijn door bepaalde gebeurtenissen. Het is een schreeuw om hulp, steun en troost. Dat dieren niet huilen is volgens hem makkelijk te verklaren. De mens komt in vergelijking met de meeste dieren namelijk best hulpeloos ter wereld en zeker als jong kind is huilen de enige manier om aan te geven dat we ongelukkig zijn.

Huilen van geluk

En waarom huilen we dan als ons kind afstudeert, goede vrienden trouwen of een vriendin vertelt dat ze zwanger is? Volgens een team van psychologen van de universiteit van Yale zorgt deze reactie, die het tegenovergestelde lijkt te reflecteren van de emoties die we eigenlijk voelen, ervoor dat ons lichaam een soort van “emotionele balans” kan herstellen en “de intense gevoelens onder controle houdt”.

Wanneer een emotie met andere woorden ‘te’ krachtig wordt, proberen onze hersenen die gevoelens weer naar een ‘gezond’ niveau te brengen. Dit, door ons lichaam in de andere richting te duwen: door de tegenovergestelde emotie te ervaren.

Hoogleraar Vingerhoets haalt dan weer opnieuw hulpeloosheid aan. Volgens hem huilen we van geluk als we overweldigd zijn en niet meer weten hoe we onze emoties anders moeten uiten dan te wenen.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Is wenen goed voor je?

Dat huilen niet ongezond is, staat vast. Of het ook gezond is, weten onderzoekers nog niet 100% zeker. Op mentaal vlak dan, want dat huilen heel wat fysieke voordelen heeft is wel al vastgesteld.

1. Tranen helpen ons te zien

Traanvocht hydrateert niet alleen onze oogballen en -leden, ze voorkomen ook uitdroging van slijmvliezen. Zonder tranen kan je simpelweg niet zien.

2. Tranen doden bacteriën

Het ingrediënt lysozyme is het beste middel om bacteriën te bestrijden. Dit bestanddeel roeit 90 tot 95 procent van alle slechte beestjes uit in vijf tot tien minuten.

3. Toxines verwijderen

Tranen van angst of verdriet bevatten meer giftige bijproducten dan tranen door irritatie (bijvoorbeeld wanneer je een ajuin aan het snijden bent). Het vocht zelf is niet giftig, maar ze verwijderen toxines die zich in ons lichaam opstapelen door stress. Ze hebben hetzelfde effect als natuurlijke therapieën of een massagesessie, maar ze kosten heel wat minder.