Waarom mannen veel vaker dan vrouwen depressief zijn en zelfmoord plegen Timon Van Mechelen

12 juni 2018

11u29 5 Psycho Vorige week vrijdag maakte CNN bekend dat chefkok en televisiepresentator Anthony Bourdain uit het leven gestapt was. De Britse krant Daily Mail publiceerde niet veel later een artikel over de opkomst van depressies bij mannen en ook in eigen land is de situatie niet bepaald rooskleurig. In Vlaanderen alleen al plegen mannen drie keer zoveel zelfmoord als vrouwen. Hoe komt dat in godsnaam?

Nu de wereld volop in rouw is over de zelfmoord van Anthony Bourdain, waarschuwen experts dat hij maar één van de vele mannen is wiens zelfmoord en voorafgaande mentale problemen veel te vaak over het hoofd gezien worden. Er rust nog altijd een groot taboe en stigma op depressies in onze maatschappij, maar bij mannen gaat dat nog een stapje verder. Mannen die al eens over hun gevoelens durven babbelen, worden namelijk afgeschreven als mietjes. En vooral als niet mannelijk. Terwijl heren veel vaker dan dames depressief zijn en zelfmoord plegen.

'Echte mannen' huilen niet

Jongens wordt van kleins af aan aangeleerd dat echte mannen niet huilen. Ze leren hun gevoelens te negeren en hun emoties aan de kant te schuiven. Alles om toch maar niet als een softie over te komen. "Je moet als man gelukkig, boos of sterk zijn. Er is geen mogelijkheid voor iets daartussen," zei documentairemaakster Mollie Mills daarover in haar film 'Men don't Cry'. Uiteraard is dat een uitvergroting en mogen heren anno 2018 best wel eens een traantje laten. Zolang ze er maar niet mee overdrijven.

"Onderzoek toont aan dat mannen die niet te veel over hun gevoelens uitweiden door vrouwen aantrekkelijker bevonden worden dan openhartige mannen. Het ziet er dus naar uit dat vrouwen op het gebied van mannelijke gevoeligheid een dubbele moraal hanteren. Ze willen zogezegd een kwetsbare man die over zijn emoties kan praten, maar opteren in de praktijk toch vaak voor de ontoegankelijke, zwijgende patser. Wat uiteraard niet bevorderlijk is voor het mannelijke emancipatieproces. Zolang mannen merken dat gevoeligheid in hun nadeel werkt, zullen ze de neiging hebben om alfatoneel te spelen,’ legt seksuoloog Wim Slabbinck uit aan De Morgen.

Het gevolg daarvan is dat mannen veel minder snel hulp zoeken dan vrouwen, wat een van de verklaringen is van de drie keer hogere zelfmoordcijfers onder heren. "Achter die zelfmoorden gaan vaak jarenlang opgekropte gevoelens en krampachtig verborgen gehouden depressies schuil. Ons achterhaalde beeld van mannelijkheid verhindert mannen om zichzelf te zijn. Tot ze er blijkbaar niet meer willen zijn,” aldus Slabbinck.

Verslavingen

Nog een verklaring, en mogelijks ook een gevolg, is dat drank- en drugsverslavingen twee keer zo vaak voorkomen bij mannen dan bij vrouwen. De Amerikaanse psychiater Jonathan Gerkin schrijft dat eveneens toe aan het feit dat mannen in onze maatschappij amper over hun gevoelens kunnen reflecteren, laat staan die accepteren, waardoor ze zich eenzaam gaan voelen. “Eenzaamheid is een erg alarmerend gevoel en als je daar met niemand over praat, zijn velen geneigd om die gevoelens met behulp van drank en drugs te onderdrukken.”

Net als Slabbinck raadt hij mannen aan om opener en toegankelijker te worden, maar roept hij anderen ook op die openheid eindelijk eens te gaan accepteren. Waakzaamheid van vrienden, familie en dokters is volgens Gerkin daarnaast ook van groot belang. “Geweldig als een man er uit zichzelf over kan praten, maar niet iedereen is daartoe in staat. Vaak zien ze niet eens in dat ze een probleem hebben. Daarom is het voor de omgeving zo noodzakelijk om de alarmsignalen in de gaten te houden.”