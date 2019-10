Exclusief voor abonnees Waarom laten acht voorbijgangers een stervende man aan zijn lot over? Michiel Martin

10 oktober 2019

08u00

Bron: De Morgen 3 Psycho Iets na middernacht zakt een man in elkaar op de Grote Markt in Kortrijk en blijft levenloos liggen. Vooraleer iemand naar de hulpdiensten belt, zijn in een paar uur tijd acht mensen voorbij gewandeld. Is dat schuldig verzuim? ‘Eerder een klassiek fenomeen’, zeggen psychologen.

Op de Grote Markt in Kortrijk is vorige week een 45-jarige man gestorven. Camerabeelden van woensdagnacht tonen dat de man om 00.20 uur met wankele tred richting een bankje gaat, in elkaar zakt en levenloos blijft liggen. Dat de hulpdiensten pas twee uur later worden gealarmeerd, wijst niet op een leeg marktplein. In tussentijd zijn er namelijk acht mensen gepasseerd die de situatie negeren, blijkt uit de beelden.

