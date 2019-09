Exclusief voor abonnees Waarom kunnen we soms niet op woorden komen? Margreet Vermeulen

10 september 2019

09u01

Bron: De Morgen 0 Psycho Iedereen kent het: je wilt een naam of woord zeggen, het ligt op het puntje van je tong, maar je kunt er niet opkomen. Irritant. Waar komt zo’n tijdelijke black-out vandaan? Het is toch geen voorbode van dementie?

Psychologen noemen dit het ‘puntje van de tong’- fenomeen. Iedereen heeft er in meerdere of mindere mate last van, want woorden liggen opgeslagen in ons geheugen en ons geheugen werkt nu eenmaal niet altijd perfect. Bovendien is het naar boven halen van namen, woorden en begrippen een complex proces. “Onze kennis van woorden bestaat uit verschillende stukjes die je allemaal bij elkaar moet brengen voordat je ze kunt uitspreken. Logisch dat dat proces weleens hapert”, zegt Antje Meyer, directeur van het Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek. Meyer, ook hoogleraar, is gespecialiseerd in taalverwerking.

