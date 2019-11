Waarom je soms dingen vergeet die je net zag of meemaakte TVM

05 november 2019

11u02

Bron: Vice 0 Psycho Dat je met een collega aan het praten was en na afloop totaal niet doorhad dat ze rode lippenstift droeg terwijl het niet anders kan dan dat je naar haar mond hebt gekeken, wil nog niet zeggen dat je aan dementie lijdt. Soms kan ons brein namelijk niet alle beelden tegelijkertijd verwerken, waardoor het lijkt dat we bepaalde details niet opgemerkt hebben die we eigenlijk wel gezien hebben. Een aantal neurowetenschappers hebben nu ontdekt hoe dat komt.

Volgens de studie, die werd gepubliceerd in Journal of Vision Wednesday, vormt het opslag-proces van de hersenen een flessenhals waarbij sommige informatie verloren kan gaan als we te veel beelden direct achter elkaar zien. Ons brein kan dan wel tot 70 beelden per seconde verwerken, in bepaalde situaties kunnen dat er meer zijn waardoor het overprikkeld raakt en niet alles meer kan opslaan dat het eigenlijk gezien heeft. Ze noemen het fenomeen ‘een crash van de visuele verwerking’.

Om tot deze conclusie te komen voerden de onderzoekers van Georgetown University verschillende elektro-encefalografie experimenten (elektroden die op de hoofdhuid worden geplakt om hersengolven te kunnen meten, nvdr.) uit. Zo lieten ze aan de deelnemers bijvoorbeeld verschillende natuurfoto’s zien in een sneltempo van 12 beelden per seconde. Daarna moesten ze aangeven op welke beelden dieren waren te zien en welke soorten dan. Door het bestuderen van de scans van de elektro-encefalografie experimenten, ontdekte men dat wanneer twee beelden binnen een periode van 400 milliseconden of minder van elkaar worden getoond, de deelnemers moeite hadden met het herinneren van bepaalde details. Wanneer de beelden in een ruimere tijdsperiode of gezichtsveld werden getoond, konden 72% van de deelnemers zich wel exact herinneren wat ze gezien hadden.

De zogenaamde ‘visuele crashes’ doen zich voor in de feedback-verbindingen of ook wel communicatie van hogere naar lagere hersengebieden. In het Nederlands: zie je met je ogen bijvoorbeeld een knop, dan komt die via het netvlies achteraan het brein binnen. Vervolgens worden de aspecten van die prikkel verwerkt in gebieden van het brein tot het uiteindelijk het voorste deel van het brein bereikt dat ervoor zorgt dat je die knop ook daadwerkelijk indrukt. Dat hele proces gaat via ‘feedforward-verbindingen’. Wanneer we een ander beeld zien binnen de 400 milliseconden, vindt er een crash plaats waardoor we sommige details niet opmerken terwijl onze ogen die wel gezien hebben.

Volgens de onderzoekers kunnen hun bevindingen ervoor zorgen dat we uiteindelijk beter worden in het interpreteren van visuele scènes. “Door bijvoorbeeld af te wisselen aan welke kant van het gezichtsveld bepaalde stimuli binnenkomen, onthouden onze hersenen de prikkels beter hebben we nu ontdekt”, aldus Maximilian Riesenhuber, hoofdonderzoeker en professor aan deGeorgetown University.