Waarom je 's ochtends nooit onbeleefd mag zijn

Snauwen naar de Starbucksdame dat het wel wat sneller kan, met je ogen rollen wanneer je moet rechtstaan op de bus, hardop zuchten wanneer de persoon voor je een fractie van een seconde trager wandelt dan jij: de beste versie van onszelf zijn we zelden voor 8 uur 's morgens. En toch kan een beetje empathie geen kwaad, al is het maar om zélf een betere dag tegemoet te gaan.

Volgens een onderzoek dat gepubliceerd werd in 'Journal of Applied Psychology', zou een boerse attitude 's ochtends ervoor zorgen dat je de rest van de dag ook met een rothumeur rondloopt. En we hoeven het niet eens uit de eerste hand mee te maken; onbeleefdheid blijkt namelijk besmettelijk. Een andere onbeschofterik in actie te zien, is al voldoende om vervolgens zelf de hele dag lastig en prikkelbaar te zijn.

Alles wordt een bedreiging

Tot die conclusie kwamen de onderzoekers nadat 81 studenten die 's ochtends een filmpje te zien kregen waarin iemand onheus behandeld werd, later op de dag aangaven veel vaker ander onbeleefd gedrag te ervaren. "Wanneer we ons bewust zijn van het onbeschofte gedrag van anderen, gaan we plots alles als een bedreiging zien. Mensen die getuige waren van onbeschoft gedrag in de vroege uurtjes, gaven bovendien 's avonds aan het gevoel te hebben niet te slagen in hun doelen en weinig controle te hebben over hun dag," aldus de wetenschappers. Je hoeft dus niet zelf een bullebak eersteklas te zijn om er de negatieve effecten van te ondervinden.

Zeker op de werkvloer kan dat al snel voor problemen zorgen. Zo was er in 2015 al een studie waaruit bleek dat dokters en verpleegsters die grove opmerkingen te horen kregen over hun bekwaamheid, sneller zware fouten maken die kunnen leiden tot een foute diagnose. Dat komt omdat onbeleefdheid onze herinneringen vertroebelt, en dan vooral die op basis waarvan we belangrijke beslissingen nemen. Om nog maar te zwijgen van de tweedracht en onzekerheid die binnen een team gezaaid worden.

Kan je jezelf er ook tegen wapenen? Dat wel, maar eenvoudig is het niet. De onderzoekers raden aan om je zelfvertrouwen aan te spreken. Deelnemers die goed in hun vel zaten, waren immers nagenoeg immuun voor het effect. Makkelijker gezegd dan gedaan dus, maar misschien kunnen deze tips ook al helpen.