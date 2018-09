Waarom je misselijk wordt van lezen in de auto TVM

11 september 2018

09u03 1 Psycho Lang in de auto zitten is, zeker voor kinderen, oersaai en dus kan iets lezen helpen om de tijd te doden. Zou je denken, want de meeste mensen worden helaas misselijk van lezen in de auto. Hoe komt dat eigenlijk?

Als kind deed ik het expres: zoveel mogelijk strips lezen op autovakantie tot ik misselijk werd en op de enige stoel mocht gaan liggen die helemaal plat kon. Onlangs werd ik nog eens ziek, toen ik twee pagina’s van de krant las op de bus, en helaas kon daar geen enkele stoel plat. Wel triggerde het mij om uit te zoeken waaraan dat fenomeen juist ligt.

Eigenlijk is het best simpel: als je als passagier in een auto zit en naar de grond of naar een boek staart, zullen je ogen signaleren dat je eigenlijk niet aan het bewegen bent. Tegelijkertijd stuurt het evenwichtsorgaan in je binnenoor een boodschap naar je hersenen dat je eigenlijk wel beweegt. Doordat je brein tegenstrijdige signalen krijgt, kan je misselijk worden. Dat geldt omgekeerd trouwens ook, als je bijvoorbeeld stilzit in de bioscoop en naar een groot bewegend scherm kijkt dat bijna je volledige zicht inneemt.

Toch zijn wetenschappers niet honderd procent zeker dat de tegenstrijdige signalen de enige oorzaak zijn. Ook zijn ze er nog niet achter waarom ongeveer een derde er gevoeliger aan is en waarom vrouwen er over het algemeen meer last van hebben dan mannen. Verder onderzoek is dus nodig om het fenomeen helemaal uit te klaren.