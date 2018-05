Waarom je je op sommige dagen dikker voelt dan andere Valérie Wauters

17 mei 2018

09u33 0 Psycho Heb je al opgemerkt dat je je de ene dag slank kan voelen, en de volgende dik? Dat heeft meestal weinig te maken met je eigenlijke lichaamsgewicht, en alles met je zelfbeeld.

Hoewel je gewicht op twee opeenvolgende dagen hoogstwaarschijnlijk niet al te veel fluctueert kan het gebeuren dat je je de ene dat dik voelt en de andere dag slank. Op zo'n dikke dag kan je uren voor de kleerkast staan om de juiste outfit te zoeken, maar lijkt niets goed te zitten. Dat gevoel heb je te danken aan je zelfbeeld, dat op zo’n moment in een negatieve modus verkeert.

Belangrijk is om je te realiseren dat dat dikke gevoel niets te maken heeft met je lichaam zelf, maar wel met de manier waarop jij je lichaam ziet. Om dit gevoel weer te counteren is het belangrijk dat je eerst even bij dat besef stilstaat. Vervolgens kan je actief aan de slag om je zelfbeeld weer naar de positieve kant te doen overslaan. Sta negatieve gedachten over je lichaam niet toe en probeer je te concentreren om wat je wel mooi vind aan je lichaam. Door actief op zoek te gaan naar het positieve zal ook je zelfbeeld weer de juiste kant op gaan.