Waarom je je niet schuldig moet voelen als je de hele dag niks doet op zondag ND

Van het bed rechtstreeks naar de zetel en vice versa. Afgewisseld met een paar afleveringen van je favoriete serie, hier en daar een hap van een pistolet en misschien zelfs nog een dutje tussendoor. Staat zondag voor jou ook synoniem voor niksen, en voel je je daar wel eens schuldig over? Greatist somt in vier overtuigende redenen op waarom dat helemaal niet nodig is.

1. Het is gratis

Natuurlijk zou je een museum kunnen bezoeken, of gaan lunchen met vrienden. Maar het voordeel aan een hele dag thuis hangen en niksen? Het kost je letterlijk nul euro. Beter nog: je maakt optimaal gebruik van de kosten die je toch al maakt, zoals een televisieabonnement of Netflix. Alles eruit halen wat erin zit dus, zonder nog meer euro's te moeten spenderen.

2. "Moeten" zit enkel in je hoofd

Wie zegt er dat je familie moet zien op zondag of het beddengoed moet verschonen? Als er één dag is waarop niemand je letterlijk zegt wat je moet doen, dan is het zondag wel. Het enige wat je tegenhoudt om 100% te genieten van een lui dagje, is je eigen schuldgevoel en zelfveroordeling. Zet dat zeurderige stemmetje in je hoofd uit en je geniet des te meer van een dagje niks doen.

3. Je wordt er energiek en avontuurlijk van

Het klinkt paradoxaal dat een hele dag in de zetel hangen voor meer energie en avontuur kan zorgen, maar toch klopt het. Pas wanneer je helemaal tot rust komt, maak je ruimte in je hoofd voor nieuwe plannen, creatieve ideeën en leuke avonturen. Je werkt een hele week hard en neemt amper tijd om stil te staan bij de dingen, waardoor je jouw hoofd ook nooit de tijd geeft om even wat weg te dwalen. Zet die drukke hersencellen even uit en laat de gekste ideeën vanzelf in je opkomen.

4. Met plezier verloren tijd, is geen verloren tijd

Oftewel in het Engels time you enjoy wasting isn’t wasted time, klinkt de eeuwenoude volkswijsheid die ook vandaag nog altijd klopt. Geniet jij ervan om een hele dag hersenloos voor televisie te hangen? Dan mag iemand anders dat nog verspilde tijd noemen, zolang jij ervan genoten hebt, was het de moeite waard. Je kan niet elke dag brunches afschuimen, een halve marathon lopen of met vrienden bijpraten. Wedden dat je morgen extra uitgerust aan de werkweek begint?