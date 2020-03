Waarom je beter belt dan chat

Psycho Het is mooi om te zien dat de coronacrisis het beste in de mens naar boven haalt. Iedereen toont zich van z’n meest solidaire en altruïstische kant. De grote paradox is dat we ons allemaal moeten afsluiten van anderen, en die isolatie werkt eenzaamheid in de hand. “Nu is het moment om de telefoon op te pakken en elkaar te bellen”, stelt professor psychologie Filip Raes (KU Leuven).

We weten allemaal dat de quarantaine noodzakelijk is in de strijd tegen het coronavirus. Maar we zijn nog maar een week ver, en er zijn al mensen die de muren oplopen. En dat is niet meer dan normaal, stelt een nieuw onderzoek dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Het gaat om een grote overzichtsstudie waarbij 24 oudere papers onder de loep werden genomen. Daaruit blijkt dat een quarantaine een grote impact heeft: mensen ervaren psychische klachten zoals angst, verveling, slaapproblemen, prikkelbaarheid of woede. “De situatie waar we nu in zitten - een bijna-lockdown - is natuurlijk niet hetzelfde, maar lijkt daar wel heel hard op”, reageert klinisch psycholoog Filip Raes (KU Leuven).

“Er zijn drie basiselementen om je goed in je vel te voelen: buitenkomen in het daglicht, actief bezig zijn en samenzijn met anderen. Momenteel staan die alle drie onder druk. Dat is problematisch, want in stressvolle periodes vormt sociaal contact een belangrijke buffer en beschermende factor voor je mentale en fysieke welzijn”, vertelt de professor.

Hij raadt daarom aan om het sociaal contact te onderhouden, óók vanop een afstand. “Stuur alsjeblieft niet gewoon een e-mail of tekstbericht. Probeer echte gesprekken aan te knopen. Idealiter verloopt de communicatie synchroon en is de babbel niet te kort. Met andere woorden: nu is het moment om de telefoon op te pakken en elkaar te bellen. Nog beter is het als je elkaar ziet, dankzij FaceTime of Skype.”

Dagelijks koffiemoment met de collega’s

Denk daarbij niet alleen aan je beste vrienden en meest hechte familieleden, maar bijvoorbeeld ook aan je collega’s. “Mensen van onze werkvloer organiseren nu onder andere een dagelijks koffiemoment via Skype”, aldus Raes. “En vergeet vooral de mensen niet die nu alleen thuiszitten, zoals singles en sommige grootouders. Of mensen die zich sowieso niet zo goed in hun vel voelen en zelf minder geneigd zijn om de telefoon op te pakken.”

Naast een telefoon of videocall kan het schrijven van een brief ook deugd doen. “Er is geen synchroon contact en je ziet elkaar niet, maar je investeert er wel tijd in. Je bent bézig”, verklaart de psycholoog. “Het is geweten dat een brief schrijven veel emoties kan teweegbrengen, zowel bij de schrijver als de ontvanger.”

Kortom, tijd om dat oldschool briefpapier boven te halen en in de pen te kruipen. Wel best de handen wassen voor je eraan begint, en niet likken aan de enveloppe.

