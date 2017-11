Waarom intelligente mensen toch geloven in complottheorieën Tine Kintaert

13u57

De aarde is eigenlijk plat, Paul McCartney werd in 1966 vervangen door een dubbelganger en de maanlanding heeft nooit plaatsgevonden. Het is maar een handgreep uit de vele complottheorieën die onze maatschappij rijk is. En het zijn niet alleen uitzonderingen die erin geloven, maar ook rationele, intelligente mensen. Een nieuw onderzoek heeft nu geprobeerd om uit te zoeken hoe dat komt.

Een enquête uit 2015 kon vaststellen dat 20 procent van de amerikanen gelooft dat er een link bestaat tussen vaccinaties en autisme. Minstens 37 procent van hen denkt dan weer dat de opwarming van de aarde een verzonnen gegeven is. En het fenomeen is heus niet beperkt tot de Verenigde Staten: wereldwijd geloven intelligente mensen theorieën waar geen bewijs voor is, of waarvan het tegendeel zelfs al bewezen is.

Een nieuwe studie, gepubliceerd in het tijdschrift Personality and Individual Differences, heeft nu getracht om uit te zoeken hoe slimme mensen alle logica overboord gooien en geloven in de vreemdste dingen. Voor het onderzoek hebben psychologen van de University of Illinois en de Vrije Universiteit Amsterdam samengewerkt. Ze lieten 343 proefpersonen testen uitvoeren en vragenlijsten invullen. Zo konden ze nagaan hoe analytisch de mensen nadachten: besluiten ze iets op basis van feiten of op basis van intuïtie? Daarnaast peilden ze ook naar hoe belangrijk de personen in kwestie het vonden om rationeel na te denken. Ten slotte kregen ze een lijst met complotten voorgeschoteld, en moesten ze aangeven of ze in de theorieën geloofden of niet.

Emoties tellen mee

De eerste resultaten waren vrij logisch: mensen die op een analytische, feitelijke manier nadenken, hebben minder de neiging om te geloven in complottheorieën. Maar dat alleen was niet genoeg: ze moesten ook bewust omgaan met logisch denken. Pas als ze het belangrijker vonden om rationeel na te denken, werd de kans op een complottheorie erg klein.

En toch was er een aanzienlijke groep mensen die heel goed scoorde op alle rationele proeven, maar toch geloofde in een van de theorieën. In die gevallen, concludeerden de onderzoekers, is de persoon in kwestie op de een of andere manier emotioneel geïnvesteerd in het complot. Ze gebruiken dan hun rationele, cognitieve kwaliteiten om zichzelf te overtuigen van hun gelijk. Met andere woorden: als je écht ergens in wil geloven, zal je wel een overtuigend betoog kunnen opbouwen. Voor jezelf dan toch.