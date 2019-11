Waarom het goed is om af en toe te falen

10 november 2019

Falen hoort bij het leven, dat hebben we inmiddels allemaal wel door. Maar dat betekent niet dat we het leuk vinden om met onze neus tegen de muur te lopen.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Vallen en vervolgens weer opstaan is goed voor ons, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. In het bijzonder noemt een team van psychologen het de 85%-regel. Die regel stelt dat we het snelst en het best leren als we het maar 85% van de tijd goed doen. Met andere woorden: je steekt het snelst iets op wanneer je 15% van de tijd faalt.

Om tot dat getal te komen experimenteerden professor Robert Wilson van de universiteit van Arizona en zijn mede-onderzoekers met hoe snel een computer eenvoudige taken kan leren. Het ging hier bijvoorbeeld om het categoriseren van patronen of het classificeren van handgeschreven nummers als even of oneven. Toen de onderzoekers met de moeilijkheidsgraad van de taken speelden, ontdekten ze dat de computers het snelst leerden wanneer de moeilijkheidsgraad was ingesteld op het punt waarop ze de problemen met 85% nauwkeurigheid goed konden inschatten.

Om het onderzoek op studenten te betrekken zegt professor Wilson: “Een student die altijd 9’s en 10’en haalt en het makkelijk heeft op school, zal veel minder snel nieuwe dingen opsteken en onthouden dan iemand die meer moeite moet doen om een 8 te halen.” Wees dus niet bang om af en toe te falen, want daar leer je volgens dit nieuwe onderzoek het meest uit.