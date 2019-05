Waarom het eng kan zijn als een van je vrienden gaat trouwen mv

31 mei 2019

09u55

Bron: elite daily 0 Psycho Je wil graag heel blij en enthousiast zijn wanneer iemand uit je vaste vriendengroep aankondigt dat ze gaan trouwen. En nadat het nieuws even doordringt, ben je dat heus ook wel. Maar in het begin? Dan zet je je beste fake smile op en panikeer je binnenin. Maar waarom? Psychiater Susan Edelman legt uit.

Vernemen dat een van je vrienden in het huwelijksbootje stapt voor de eerste keer kan angstaanjagend zijn. “Het kan aanvoelen alsof je een vriend verliest", legt dr. Edelman uit. “Het kan gepaard gaan met het gevoel dat je verlaten wordt.”

Trouwen is een stap die je leven verandert, dus het is normaal dat jij ook aanvoelt dat dit een effect gaat hebben op jullie vriendschap. Ga je hen minder zien? Zijn ze nog even vaak beschikbaar? Of gaan ze verdwijnen en zie je alleen nog Instagramfoto’s met #couplegoals passeren? De angst is gegrond, zeker omdat dit de eerste vriend is waarbij je dit meemaakt. Je weet gewoon niet wat je moet verwachten.

Daar voegt dr. Edelman nog aan toe dat bij de eerste verloofde vriend ook wat onzekerheden over je eigen (liefdes)leven kunnen opspelen. “Het kan zijn dat je ontevreden gevoelens over je eigen liefdesleven ervaart”, legt ze uit. “Je stelt jezelf al snel de vraag: ‘zal ik iemand vinden? Waarom duurt het zo lang?’”

Het is volstrekt normaal dat je jouw situatie vergelijkt met die van je vrienden. Daarom kan het confronterend zijn wanneer iemand uit je hechte vrienden groep besluit in het huwelijksbootje te stappen en misschien ben je dan ook een tikkeltje jaloers. Al wijst dr. Edelman erop dat er een verschil is tussen een beetje angst en complete afkeer van het nieuws. “Flip je volledig? Dan wijst dat erop dat het je echt stoort. Je moet tegen jezelf zeggen dat je leven goed is zoals het is en dat iedereen anders is. Werkt dat niet? Dan kan je met een therapeut of datingcoach gaan praten.”

