Waarom het belangrijk is om ook als volwassene nieuwe vrienden te maken (en hoe je dat best aanpakt)

21 februari 2018

11u54

Bron: Time 0 Psycho Waar je als jongvolwassene je aandacht moet zien te verdelen tussen vier verschillende vriendengroepen, neemt die sociale kring met de leeftijd lichtjes af. Een carrière, gezin of een verhuis zorgen er vaak voor dat zelfs jarenlange vriendschappen plots verwateren. Toch is het belangrijk om heel je leven lang nieuwe vrienden te maken, pleiten psychologen. Zij geven tips over hoe je op latere leeftijd nog nieuwe vriendschapsbanden smeedt.

Familie heb je niet te kiezen, terwijl je jouw vrienden net wel bewust zorgvuldig kan selecteren. Ironisch genoeg achtervolgt deze eerste categorie je doorgaans een groot stuk van je leven, terwijl vriendschappen komen en gaan en makkelijker verwateren. Op zich is daar niks mis mee, want het is volkomen normaal dat je evolueert en intussen niks meer gemeenschappelijk hebt met je beste vriendin uit de lagere school. Maar net daarom is het belangrijk om je hele leven lang nieuwe mensen te leren kennen en er een band mee op te bouwen, vindt professor psychologie en neurowetenschapper Julianne Holt-Lunstad van Brigham Young University.

Vriendschap boven familiebanden

De voornaamste reden? Zelfs met een goede partner en familie ligt eenzaamheid altijd op de loer. Wie zich eenzaam voelt, heeft een tot 26% grotere kans op een vroege dood. Jezelf alleen voelen wordt zelfs als ongezonder beschouwd voor je lichaam dan obesitas en luchtvervuiling, argumenteert Holt-Lundstan. Als de wereld even een bedreigende, angstaanjagende plek lijkt, gaan onze hartslag en bloeddruk de hoogte in. Net dan hebben we hulp en steun van anderen nodig. "Veel vriendschappen in je omgeving hebben, zorgt voor een gevoel van veiligheid en zekerheid," legt Holt-Lunstad uit. "Vooral in je latere leven leveren vriendschappen veel voordeel op, blijkt uit een studie van vorig jaar. Veel steun hebben uit je omgeving als je ouder wordt, bleek de kans op het algemeen welzijn meer te verhogen dan familiebanden."

Zo maak je vrienden als volwassene

Dat vrienden op elke leeftijd belangrijk zijn, staat dus buiten kijf. Maar hoe leer je nog nieuwe soulmates kennen, als vriendenkringen in je omgeving al definitief 'vast' lijken te liggen? "Wie wat ouder is, weet waar hij naar op zoek gaat in een vriendschap," zegt William K. Rawlins, professor communicatie aan de universiteit van Ohio. "Je wil iemand waarmee je kan praten, waar je op kan rekenen en plezier mee kan maken." Sta even stil bij hoe je je huidige goede vrienden hebt leren kennen. Was het bij vrijwilligerswerk? In de sportschool? Door in een muziekgroepje te spelen? "Een vriendschap heeft altijd een bepaalde basis. Een gemeenschappelijke grond helpt mensen om een band te creëren op persoonlijk niveau en kan ook een brug slaan tussen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden." Zo begin je eraan.

- Gebruik je passie om je naar andere mensen te leiden. Start met een nieuwe cursus die je leuk vindt, ga ergens vrijwillig een handje toesteken of schrijf je met je hond in voor een bepaalde cursus.

- Zodra je iemand 'op het oog' hebt, komt het meest enge gedeelte: hem of haar uitnodigen om samen iets te doen, los van de activiteit of cursus die jullie samen volgen. "Je moet jezelf even kwetsbaar opstellen," weet professor psychologie Janice McCabe, die onderzoek doet naar vriendschap. "De kans bestaat dat de ander nee zegt. Maar er is ook een kans dat er een 'ja' volgt, en dan kan er iets moois ontstaan."

- Neem de tijd. Vrienden komen niet van de ene dag op de andere, en je kan een valse start maken. Geef het niet te vroeg op als iemand 'nee' zegt op je voorstellen. Wie weet heeft hij of zij even een drukke periode en kan het later wel weer.

- Heb je eigenlijk wel een goede basis van vriendschappen, die je lichtjes hebt verwaarloosd? Probeer die nog eens opnieuw leven in te blazen, als het de moeite loont. Neem jezelf bijvoorbeeld voor om wekelijks te bellen naar die ene vriend of vriendin en schrijf dat moment expliciet in je agenda. "Het lijkt onnozel, omdat het dan een taakje van een to-dolijst lijkt. Maar als je het niet doet, is de kans groot dat je het vergeet. Als een vriend omgekeerd met jou contact opneemt, vergeet dan niet te zeggen hoe erg je dat apprecieert."