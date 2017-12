Waarom eenzaamheid zo slecht nog niet is ND

Bron: Psychologie Magazine 17 thinkstock Psycho De feestdagen horen een vrolijke boel te zijn, in het gezelschap van mensen die we graag zien. Maar voor wie zich vaak eenzaam voelt, kan deze periode net nog zwaarder wegen. Toch hoeft eenzaamheid niet noodzakelijk een slecht gevoel te zijn. "Het is zoals honger. Het zorgt ervoor dat je sociale contacten gaat opzoeken," schrijft Psychologie Magazine.

Wie zich soms eenzaam voelt, kan zich troosten met deze gedachte: je bent - letterlijk - niet alleen. Eén op de drie mensen voelt zich wel eens eenzaam. De grootste groep bevindt zich onder tachtigplussers, die hun sociale kring zien uitdunnen door sterftegevallen in de omgeving en steeds minder mobiel worden. Maar ook jongeren , die zich buitengesloten voelen op school of niet meteen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, kampen regelmatig met gevoelens van eenzaamheid. Daarnaast ligt het risico op eenzaamheid in de groep tussen 30 en 55 jaar oud groter bij alleenstaande moeders, die wel eens klankbord missen om hun dagelijkse zorgen mee af te toetsen.

Eenzaamheid als honger

Los van die leeftijdscategorieën, kan iedereen zich net iets eenzamer voelen na belangrijke gebeurtenissen in het leven. Een verhuis, een scheiding, een nieuwe job of een langdurige ziekte zijn allemaal triggers die je het gevoel kunnen geven dat je opnieuw moet beginnen, en er alleen voorstaat. "Maar zoals honger mensen van oudsher aanzet om eten te verzamelen en dorst om water te gaan zoeken, zo is ook eenzaamheid van deze soort vooral een signaal dat ons erop attendeert dat er dingen ontbreken die onze overlevingskansen op lange termijn in gevaar kunnen brengen," schrijft Psychologie Magazine. Net op die sleutelmomenten is het belangrijk om nieuwe contacten te leggen.

Op zoek naar contacten

Of het nu een leesclub of sportploeg is, zoek aansluiting bij een groep met dezelfde interesses. “Als je je lid maakt van een groep waarmee je iets gemeenschappelijk hebt, garandeer je dat je deelneemt aan activiteiten die voor jou iets betekenen en dus het beste in jou naar boven halen,” verklaart psycholoog Lesli Musicar. “Wanneer je je op je gemak voelt tijdens die activiteiten, zal je je meer verbonden voelen met de mensen in je omgeving omdat je iets gemeenschappelijk hebt.”

Help anderen

Niet meteen een hobby of interesse waar je je achter kan scharen? Probeer eens een ander te helpen. Empathie helpt met sociale angsten en vriendelijk zijn kan eenzaamheid verzachten. Zelfs wanneer die ‘ander’ een huisdier is. “Kinderen opvoeden, lesgeven, voor dieren zorgen, het zorgt er allemaal voor dat de eenzaamheid afneemt,” schreef “The Happiness Project”-auteur Gretchen Rubin op haar blog. Ook vrijwilligerswerk kan een goed idee zijn, waar je ook andere vriendschappelijke contacten kan leggen met gelijkgestemde zielen.

Leer alleen te zijn

Ben je echt eenzaam, of heb je wel genoeg sociale contacten, maar vind je het moeilijk om alleen te zijn? Hou dan in het achterhoofd dat tijd alleen doorbrengen positieve dingen kan opleveren. Onderzoek heeft aangewezen dat het je creatiever en zelfbewuster maakt, en dat mensen die er geen problemen mee hebben om alleen te zijn vaak ook betere relaties met anderen kunnen onderhouden. Wie zichzelf goed kent, staat ook sterker in de schoenen in contacten naar anderen toe. Probeer eens bewust te genieten van een avond alleen, waarbij je de neiging onderdrukt om constant op sociale media contact met anderen te zoeken.