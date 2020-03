Waarom de nieuwe man best kwetsbaar mag zijn LDC

03 maart 2020

15u04 0 Psycho Wat betekent het anno 2020 om een man te zijn? Die vraag stelde Mark Manson zich - je weet wel, de auteur van de internationale bestseller De edele kunst van not giving a f*ck. Zijn conclusie: machogedrag is passé, echte venten tonen hun emoties.

‘Boys don’t cry’, zong The Cure veertig jaar geleden al. Want jawel: lange tijd was het not done om als man tranen met tuiten te huilen. Dat wordt nog maar eens bevestigd tijdens mijn zoektocht naar een foto voor bij dit artikel. De zoekopdracht ‘huilende man’ levert alleen maar stereotype stockplaatjes op. Geen kerels met een rollende traan over hun wang, wel roepende venten en brulapen. Alsof ze alleen maar kwaad en gefrustreerd kunnen zijn, niet bang of verdrietig.

Modellen

Nonsens, vindt Mark Manson. Volgens hem neemt het gevoelsleven van de man een wending. De auteur, blogger en entrepeneur is vooral bekend om z’n boeken De edele kunst van not giving a f*ck en Alles is f*cked. Zijn debuutboek Modellen - waarin hij het heeft over de nieuwe mannelijkheid - is iets minder bekend. Al is de kans groot dat daar binnenkort verandering in komt, want vandaag verschijnt het voor het eerst in Nederlandse vertaling.

De aanleiding van het boek? In de postindustriële, postfeministische wereld is het niet zo duidelijk als vroeger wat een man is of zou moeten zijn, zo kaart Manson aan. “Eeuwen geleden had de man de plicht om sterk en beschermend te zijn. Enkele tientallen jaren geleden was het werken en in onderhoud voorzien. Maar nu? Dat weten we niet echt zeker. Wij zijn de eerste dan wel de tweede generatie mannen die opgroeit zonder een duidelijke definitie van wat onze sociale rol behoort te zijn en zonder een model van wat het is om een sterke en aantrekkelijke man te zijn.”

Emoties omarmen

Daarom stelt hij voor om mannelijkheid te herdefiniëren en kwetsbaarheid te omarmen. Echte venten, zo beweert Manson, mogen hun emoties laten zien en hoeven niet langer standaard machogedrag te vertonen. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan, want veel mannen associëren het woord ‘kwetsbaarheid’ nog met zwakte. “Mannen wordt over het algemeen geleerd om emoties te verbergen, om geen zwakte te tonen en elk vleugje introspectie te negeren”, zo schrijft de auteur in z'n boek. “Om welke reden dan ook – onze thuissituatie misschien, een jeugdtrauma, ouders die geen emoties toonden – zijn we opgegroeid met diepgewortelde gewoonten om die emoties te onderdrukken en op te kroppen. Niet controversieel te zijn. Niet uniek te zijn. Niets ‘geks’ of ‘stoms’ of ‘egoïstisch’ te doen.”

Kwetsbaarheid is de weg naar echt menselijk contact en een echt aantrekkelijk iemand worden

Manson zegt dat hij dat aan den lijve heeft ondervonden. “Mijn hele jonge leven was ik doodsbang dat mensen me niet mochten. Alleen al de gedachte dat iemand me haatte, meisje of jongen, hield me ’s nachts wakker. Hierdoor draaide elk aspect van mijn leven om het anderen naar de zin te maken, mijn fouten te verbergen, mijn sporen uit te wissen en anderen de schuld te geven.”

Maar de blogger is er dus wél in geslaagd om een knop om te draaien, en daar plukt hij de vruchten van, zegt hij. “Je kwetsbaar opstellen zal tot de beste contacten en relaties van je leven leiden. Kwetsbaarheid is de weg naar echt menselijk contact en een echt aantrekkelijk iemand worden. Zoals psycholoog Robert Glover ooit zei: ‘Mensen voelen zich aangetrokken tot elkaars ruwe randjes.’ Laat je ruwe randjes zien. Hou op met proberen volmaakt te zijn. Geef jezelf bloot en deel jezelf zonder remmingen.”

Moed

“Jezelf kwetsbaar opstellen betekent bijvoorbeeld niet alleen dat je bereid bent je angsten of onzekerheden te delen. Het kan betekenen dat je jezelf in een positie plaatst waarin je kunt worden afgewezen, dat je een grapje maakt dat niet leuk kan worden gevonden, dat je een mening ventileert waar anderen aanstoot aan kunnen nemen, dat je jezelf voorstelt aan een groep mensen die je niet kent, en dat je een vrouw vertelt dat je haar leuk vindt en met haar wilt daten. Al deze dingen vereisen dat je op een bepaalde manier emotioneel je nek uitsteekt. Op deze manier staat kwetsbaarheid voor een vorm van macht, een diepe en subtiele vorm van macht. Het is zelfs moedig.”

Mark Manson, Modellen, Uitgeverij Lev., € 20,99.