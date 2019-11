Vzw lanceert campagne met bekende gezichten: “Betaal psychische hulp terug bij onvervulde kinderwens” Dietert Bernaers

12 november 2019

05u00 3 Psycho Ouders met een onvervulde kinderwens voelen zich even angstig als mensen die te horen krijgen dat ze kanker hebben. Dat zegt de vzw Kinderwens Expertisenetwerk. Samen met een aantal BV's die ervaring hebben op dat vlak lanceert ze een campagne die meer aandacht vraagt voor het probleem. “Betaal psychische hulp in dat geval terug.”

“Ik heb het er gisteren nog over gehad met mijn vriend. Dat het zo leuk zou zijn om te zien wat voor creatie wij samen zouden kunnen maken. Zou het een zware bril of lenzen nodig hebben, net als ik? Krijgt het krulletjes, zoals mijn vriend? Je blijft erover dromen.” Dit zijn de woorden van StuBru-presentatrice Roos Van Acker (43). Ze heeft het over haar onvervulde kinderwens in een filmpje dat gisteren werd gelanceerd door Kinderwens Expertisenetwerk.

Shanti Van Genechten en professor Lode Godderis (KU Leuven), de twee oprichters van die vzw, hebben een zelfhulpboek geschreven over het thema: 'Als je kinderwens onvervuld blijft'. “Koppels die problemen hebben om kinderen te krijgen, gaan zich heel onzeker voelen”, legt Lode Godderis uit. “Niet alleen over die onvervulde kinderwens, maar ook over hoe het verder moet met hun leven. Als je er altijd van uit bent gegaan dat je papa of mama wordt en plotseling is die mogelijkheid er niet meer, dan moet je je leven herdenken. Ons boek kan daarbij hulp bieden.”

1 op de 7 Vlamingen

Het is geen klein probleem, zeggen de twee auteurs. “Eén Vlaming op de zeven lijdt aan ongewilde kinderloosheid. Dat lijdt vaak tot schaduwverdriet, zoals wij het noemen. De zon schijnt, schijnbaar gaat alles goed met je. Anderen merken daardoor je verdriet niet op, maar je draagt het wel altijd met je mee.”

Onderzoek toont aan dat dit schaduwverdriet de persoon op verschillende vlakken aantast. “Het verlaagt de levenskwaliteit, kan leiden tot eenzaamheid, stigmatisatie en huwelijksproblemen, het verhoogt de kans op psychische stress, depressie en angst en het verlaagt het gevoel van controle. Ouders met een onvervulde kinderwens voelen zich net zo angstig en depressief als mensen die een diagnose krijgen van kanker of herstel- lende zijn van een hartaanval.”

Drempel is te hoog

Radiomaker Tom De Cock (MNM) kan er zich iets bij voor- stellen. Hij en zijn man Maarten kregen vijf jaar geleden adoptiedochter Jasmijn en samen vormen ze nu een gelukkig gezin. Maar de procedure die eraan voorafging, was heel zwaar. “Het duurde zo lang dat ik op den duur bijna in een depressie sukkelde”, zegt hij. “Op een gegeven moment hebben we alle kinderspullen verzameld die in ons huis klaarstonden, ze in de kinderkamer gezet en de deur op slot gedaan tot ons kindje er was.”

Er moet meer ingezet worden op preventie van dit ongeziene schaduwverdriet, vindt Kinderwens Expertisenetwerk. De drempel naar bespreekbaarheid én hulpverlening is vaak ook veel te hoog. De vzw heeft dan ook de vraag gesteld aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) of psychische hulp in dit soort gevallen terugbetaald kan worden. “Ik ben bereid om te onderzoeken of er meer steun kan worden uitgetrokken voor ouders die ongewild kinderloos zijn”, was gisteravond zijn antwoord. Roos Van Acker denkt dat iedereen een duit in het zakje kan doen. “Een onvervulde kinderwens is niet zo makkelijk, zowel voor je partner als voor jezelf. Je zoekt ook vaak de oorzaak of de schuld bij jezelf. Als we misschien wat opener zouden zijn door over onze ervaringen te praten, dan zou dat naar mijn mening al een eerste stap kunnen zijn om het verdriet een plaatsje te geven en elkaar te helpen ermee om te gaan.”