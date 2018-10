Vurige vriendschap tussen Sylvie Kreusch en Tsar B Anke Michiels

21 oktober 2018

17u17 0 Psycho Het zijn twee goeie vriendinnen. Twee eigenzinnige zangeressen. Twee pittige jongedames, klaar om op eigen houtje de muziekwereld verder te veroveren. Meet Sylvie Kreusch en Tsar B: Belgisch talent maal twee.

Afspraak bij Sylvie Kreusch thuis, in een verborgen steegje in Gent, waar ze woont met vriend Maarten (Devoldere, zanger van Warhaus, red.). Als ook Justine Bourgeus – bekend als Tsar B – vrolijk binnenvalt, komt er koffie met rijstdrank op tafel, en gaat het een uur lang over hun gedeelde liefde: muziek.

Wanneer weet je: tiens, ik kan zingen?

Justine: “Ik wilde rond mijn vierde al in een orkest spelen. Ik wilde muziekinstrumenten leren. Pas op mijn dertiende besefte ik dat mijn stem mogelijk wel een van mijn betere instrumenten was.”

Sylvie: “Mijn vroegste herinnering is er een in de wijnboerderij van mijn opa, in Frankrijk. We brachten daar al onze vakanties door. Je had daar van die grote ijzeren tonnen waarin de wijn bewaard werd. Eén ton was leeg, en ik kroop daar als vijfjarig meisje in. Als ik dan zong, galmde dat zo. Dat klonk geweldig! Ik was zes of zeven toen ik zei: ‘Ik word zangeres en niks anders.’ Andere meisjes wilden een prinses zijn.”

Justine: “And look at you now! Prinses zijn lijkt me héél saai, trouwens.” (lacht)

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN