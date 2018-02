Vrouwen zijn even goede autobestuurders als mannen Barbara Debusschere

26 februari 2018

11u44

Bron: De Morgen 1 Psycho Geslacht en leeftijd spelen een rol in het verkeer, zij het niet zoals de meeste mensen veronderstellen. Mannen en vrouwen zijn namelijk echt wel even goede chauffeurs, zo stelt een onderzoek van de Universiteit van California. Ook aantoonbaar: jonge mannen rijden een stuk beter dan oudere mannen.

Het onderzoek door professor fysiologie Nancy Wayne en haar team moest blootleggen wie de meeste aanleg heeft om het goed te doen op de baan. De onderzoekers werkten daarom met honderd jonge studenten met maximaal vijf uur rijervaring. Zij kregen twee uur rijles van een verkeersinstructeur in Los Angeles, globaal beschouwd als de slechtste verkeersomgeving ter wereld.

Na hun rit kregen de kersverse chauffeurs een score. Op basis daarvan zijn Wayne en co. nagegaan of vier factoren meebepalen of je het goed doet achter het stuur .

Uit de resultaten, die in wetenschapsmagazine PLOS One staan, blijkt dat je inderdaad beter niet te gauw zegt 'het is weer een vrouw'. Want de scores laten duidelijk geen verschil zien tussen de prestaties van mannen en vrouwen die voor het eerst rijden.

Ruimtelijk inzicht

Wel lijkt het populaire idee te kloppen dat wie ouder is, slechter rijdt. Al is dat hier erg relatief, omdat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers achttien jaar was. Onder de mannen bleek wie nog geen twintig was stelselmatig 36 procent beter te scoren dan wie twintig of ouder was. Waarom is niet duidelijk. Bij vrouwen is er geen verschil naargelang de leeftijd.

Ook of je sport en videogame-ervaring hebt, speelt een rol. Mannen en vrouwen die een groepssport beoefenen, doen het op de weg iets beter dan mannen en vrouwen die dat niet doen. Groepssport verbetert dan ook het ruimtelijk inzicht.

Dat wordt ook gedacht over videogames en de onderzoekers hadden verwacht ook dat verband te vinden, maar bij deze honderd deelnemers viel dat niet aan te tonen.