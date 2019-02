Vrouwen hebben meer moeite met lange werkdagen dan mannen Liesbeth De Corte

27 februari 2019

14u03 0 Psycho Work hard, play hard. Het is een anthem voor vele werknemers, maar het komt duidelijk niet iedereen ten goede. Volgens een nieuwe grootschalige studie kunnen vooral vrouwen eronder lijden.

Vrouwen die veel overuren draaien, lopen meer risico op een depressie. Dat hebben wetenschappers van de UCL (University College London) en Queen Mary University of London ontdekt. Meer bepaald vertonen vrouwen die meer dan 55 uur per week werken meer symptomen van een depressie dan vrouwen die 35 tot 40 uur werken. Ze voelen zich vaker waardeloos of onbekwaam voor de job.

Ook werknemers die in het weekend aan de slag zijn, vertonen meer depressieve symptomen dan mensen die alleen in de week werken. Opvallend genoeg was dit effect bij vrouwen sterker dan bij mannen. “Het gaat om een observationele studie, dus we kunnen niet met zekerheid een oorzaak aanduiden”, reageert hoofdonderzoeker Gill Weston. Al heeft ze wel zo’n donkerbruin vermoeden: “We weten dat veel vrouwen meer werk verzetten in het huishouden dan mannen. Zo telt het totaalplaatje van het aantal gewerkte uren nog verder op. Bovendien zadelt dit vrouwen op met extra tijdsdruk en verantwoordelijkheden.”

Nog een mogelijke verklaring is dat vrouwen die uren moeten kloppen in het weekend, vaker slechter betaalde jobs uitoefenen. En vrouwen met een laaggeschoolde functie zijn ook dikwijls minder tevreden met hun job, redeneert Weston. Daar komt nog eens bovenop dat ze niet navenant betaald worden voor alle moeite die ze doen op de werkplaats. Het resultaat: extra stress.

“Bovendien kampen vrouwen in het algemeen vaker met een depressie dan mannen. Dat is in deze studie niet anders”, besluit Weston nog. Voor het onderzoek werden meer dan 23.000 werknemers bestudeerd. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad Journal of Epidemiology & Community Health.