Vroege vogel of eerder een nachtbraker? Wat je slaappatroon onthult over je persoonlijkheid

24 oktober 2018

18u05

Slaap is een van die dingen, ook al doen we het allemaal, iedereen een beetje anders aanpakt. Sommigen zijn nog voor dag en dauw op pad, anderen zijn dan weer rasechte nachtraven. Maar wat zegt dat nu over je persoonlijkheid? Enkele experts geven uitleg.

Als je wakker wordt nog voordat je wekker afgaat

Als je op een natuurlijke manier wakker kunt worden zonder het helse gering van je alarm, allereerst: gefeliciteerd. Ten tweede wijst het erop dat je het type persoon bent dat er stiekem alles aan doet om op schema te zijn. Iedereen heeft een uniek circadiaans ritme, meer bekend als je interne slaap-waakritme. En iemand die zonder wekker kan opstaan, leeft in harmonie met zijn circadiaans ritme. Maar dat betekent daarom niet dat je een ochtendmens bent. “Het betekent alleen dat je lichaam een bepaald ritme gewoon is geworden en dat dat ritme je ligt. Vaak zijn het dan ook mensen die erg houden van routine in hun leven en niet van onverwachte gebeurtenissen of verrassingen”, vertellen de experts van de slaapblog Mattress Online.

Als je een ochtendmens bent

Vroege vogels zijn speciallekes. Het zijn de mensen die ervoor kiezen om bij het krieken van de dag al uit de veren te zijn, en het ook leuk vinden om zo vroeg op te staan. Ben jij zo’n ochtendmens? Dan stel jij je wekker waarschijnlijk een uur voordat je daadwerkelijk moet vertrekken naar je werk in. Je zorgt ervoor dat je tijd hebt om te ontbijten, misschien doe je nog een korte ochtendwandeling en je rekt meer dan genoeg tijd uit om naar je werk te gaan. Wat het weekend betreft, uitslapen betekent minder uren wakker zijn, dus daar bedank je liever voor. “Mensen die vroeg opstaan zijn daarnaast vaak erg gemotiveerd en gaan graag uitdagingen aan. Het zijn meestal mensen die erg georganiseerd zijn en al een heel plan hebben uitgedokterd over hun carrière en leven. Mensen die nog liever doodvallen dan voor zonsopgang op te staan, kennen het woord glimlach voor 10 uur ‘s morgens waarschijnlijk niet. Vroege vogels daarentegen zijn veel goedlachser en hebben doorgaans een positievere kijk op het leven”, vertelt dokter Robert Glatter.

Als je altijd te laat wakker blijft

Volgens slaapcoach Chris Brantner zijn er twee soorten avondmensen. “Je hebt slaapuitstellers en nachtraven. De eerste groep slaagt er meestal niet in om op tijd onder de wol te kruipen, ook al zijn er geen belangrijke zaken die hen tegenhouden om in bed te kruipen”, aldus de slaapcoach. Met ander woorden, in plaats van op tijd te gaan slapen, scroll je nog even door je sociale media, bekijk je nog dat YouTubefilmpje van die o zo schattige kat of bingewatch je het nieuwste seizoen van je favoriete Netflixserie. Vaak zijn het mensen die veel dingen uitstellen om niet geconfronteerd te moeten worden met de dingen die de volgende dag te gebeuren staan. Nachtbrakers zijn daarentegen ‘s nachts productiever dan overdag. “Nachtbrakers zijn niet overdag maar ‘s nachts het meest creatief. Op dat moment leveren ze het beste werk. Vaak zijn het dan ook erg artistieke mensen zoals schrijvers, kunstenaars of muzikanten”, vertelt Brantner.

Als je altijd tientallen keren op de snoozeknop duwt

Ben jij iemand die niet een, twee, maar vijf keer snoozet? Dat maakt nog niet per se een nachtbraker van je, volgens slaapdeskundige Michael Breus, maar het betekent ook niet dat je een ochtendmens bent. “Mensen die snoozen, zijn vaak degenen die te laat gaan slapen, maar ‘s morgens wel o zo graag wat langer comfortabel in bed blijven liggen”, vertelt Breus. “In tegenstelling tot ochtendmensen, zijn snoozers vaak heel ongeorganiseerd. Maar, aan de andere kant zijn het wel creatievere geesten. Tot slot zijn ze meestal erg bedacht- en opmerkzaam. ‘s Morgens doen ze er immers net dat tikkeltje langer over om aan hun dag te beginnen waardoor hun gedachten op een gestage manier binnenkomen en ze er wat rustiger over kunnen nadenken.”