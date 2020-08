Vroege vogel Julie van den Steen: “Ik háát mensen die snoozen”

Psycho Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: presentatrice Julie van den Steen. Zij kiest resoluut voor l’heure bleue van de ochtend. “De vroege uren zijn dus exclusief voor mij en mijn hondje, Dirk.”

“Ik sta meestal heel vroeg op, soms zelfs al om 4 uur in de ochtend. Wakker zijn voor de rest van de wereld vind ik heel fijn. Het geeft me het gevoel alles een stapje voor te zijn. Zodra ik mijn ogen opendoe, sta ik op. Ik snooze nooit. Ik háát mensen die snoozen.”

“In de ochtend ben ik het productiefst, maar vooral de rust die de ochtend brengt, vind ik zalig. Ik ga het liefst op mijn terras zitten om te ontbijten. Ik woon op een appartement met een balkon boven het water, en de bomen reiken van onder het terras tot boven mijn hoofd. Het geeft me het gevoel in mijn eigen boomhut te zitten. Verder heb ik het geluk dat ik samenwoon met een huisgenoot die lang slaapt. De vroege uren zijn dus exclusief voor mij en mijn hondje, Dirk.”

“Ik kom uit een nest van vroege vogels. Mijn ouders zijn allebei zelfstandigen die altijd vroeg uit de veren waren. Ik heb de warmste herinneringen aan alle vroege bedrijvigheid in onze keuken en ik die tegelijkertijd aan tafel zat met een kom havermout in mijn handen. Ik maak nog altijd hetzelfde als toen: warme havermout met fruit. Het ontbijt is ook mijn favoriete gerecht van de dag. Mocht het kunnen, ik zou drie keer per dag ontbijten. Verder is mijn ochtendritueel heel eenvoudig: ik sta op, drink veel water, ga met Dirk wandelen, en ik eet mijn kom havermout tussen de bomen van mijn terras. Ik wil er ook een hangmat hangen om in te lezen.”

Lijstjesmaker en slechte slaper

“Als ik niet altijd up-to-date ben, ben ik gelukkiger. Het nieuws volg ik niet meer zo nauw. De ernst van het coronavirus is bij mij daardoor nogal laat doorgedrongen. Ik hou me vooral bezig met mijn eigen projecten en schrijf op wat er in mijn hoofd zit. Af en toe maak ik een schets … Misschien komt het door mijn studies journalistiek, maar ik heb de grote behoefte om alles te noteren. Ik ben een lijstjesmaker, houd een dagboek bij met mijn doelen erin en voor ’s nachts ligt er een piekerschriftje naast mijn bed. Naast een ochtendmens, ben ik ook een slechte slaper. Als kind ben ik dikwijls ’s nachts bij mijn moeder in bed gekropen, tot ik zo’n 12 à 13 jaar was. Nu nog word ik makkelijk wakker en begin ik meteen te piekeren. Ineens schiet het door mijn hoofd dat ik tijdens die dag misschien niet vriendelijk genoeg geweest ben tegen een kassierster. Het kunnen de kleinste dingen zijn. Mijn zorgen opschrijven in een piekerschrift helpt dan. Maar zodra het eerste daglicht binnenvalt, verdwijnen mijn donkerste gedachten en kan ik alles relativeren. Dat is de magie van de ochtend.”

Er zijn weinig dingen waar ik tegenop zie tijdens de dag, behalve dan de mening van anderen

Wandelend praat het beter

“Lopen is mijn manier om mijn namiddagdip tegen te gaan. Die overvalt me meestal tussen 13 en 16 uur. Dan gaat de tijd ineens traag en voel ik me niet meer fris of creatief. Eerder mistig in mijn hoofd. Maar van lopen word ik supergelukkig. Eens goed afzien! Mijn hoofd is na vijf minuten helemaal vrij en ik denk aan niets meer. Ik hou van de stad, haar geroezemoes brengt me tot rust.”

“Er zijn weinig dingen waar ik tegenop zie tijdens mijn dag, behalve dan de mening van anderen. Ik ben er heel vatbaar voor. Door sociale media ben je bereikbaar, en kritiek komt er volop als je op radio of tv komt. Er mogen nog zoveel positieve berichten binnenkomen, zoiets blijft lang hangen. Ik ben heel gevoelig door stress die me wordt aangepraat. Het gebeurt niet alleen via sociale media. Als je op tv komt, word je ook vaak vergeleken en krijg je commentaar. Maar ik wil niet alles aan mezelf veranderen en ik blijf strijden om puur mezelf te kunnen zijn, ook op tv. Het is 2020. We kunnen niet allemaal 50 kilo wegen en ons in strakke paillettenjurken wurmen. Ik besef verder dat succes in de media vergankelijk is, dus hou ik me ook bezig met dingen ernaast.”

Week en weekend dooreen

“Meestal weet ik niet eens wanneer het weekend is. Door de aard van mijn werk – ik ben zelfstandige en werk aan verschillende projecten – ziet geen enkele dag er hetzelfde uit. De dag is voor mij geslaagd als ik ’s avonds met een goeie vermoeidheid in bed kan kruipen. Dat mag zelfs al rond 20 à 21 uur zijn. Het gevoel alles, inclusief een beetje rugpijn, los te kunnen laten … daar doe ik het voor. Als ik ver in de toekomst moet kijken, hoop ik dat ik op mijn 85ste de zon kan zien opgaan aan zee. Dan zal ik zeker niet terugdenken aan het gewicht dat ik vroeger had. Zo ver ben ik al.”

Wie is zij?

• 28 jaar (geboren op 30 juli 1992)

• werkte vijf jaar als radio-dj voor MNM

• eind 2019 stapte ze over naar VTM, vanaf 2 september is ze te zien in Een Echte Job en vanaf 18 september in The Masked Singer waar ze mee speurt welke BV’s er onder de maskers zitten