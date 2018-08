Volgens wetenschappers doe je iemand echt veel plezier met een boeketje bloemen Liesbeth De Corte

23 augustus 2018

15u09

Of het nu Moederdag is, je bij vrienden thuis gaat eten of je liefste lief wil verrassen: met bloemen als presentje zit je altijd goed. Dat zeggen zelfs wetenschappers. Volgens hen zou het kleurrijke boeketje immers helpen tegen stress.

Rekeningen die betaald moeten worden, ellenlange to-dolijsten, een drukke dag op het werk en het huishouden dat maar niet op orde geraakt. Het is geen verrassing dat meer dan 60% van de Belgen minstens een keer per week last heeft van stress. Volgens het onderzoeksbureau iVox kampt zelfs 33% van de vrouwen er elke dag mee. Bij mannen is dat met 23% iets minder. 52% van de Belgen geeft wel nog aan dat hij werkstress mee naar huis neemt.



Een magische remedie tegen stress is jammer genoeg nog niet gevonden. Wat wel een beetje helpt? Een boeket bloemen. Althans, dat beweren onderzoekers van de University of North Florida. Ze hadden meer dan 170 vrouwen opgetrommeld die een enquête over stress moesten invullen, één keer aan het begin van de studie en één keer na 12 dagen. Op dag 5 kregen sommige mensen ook een bedankje, zij het in de vorm van een boeket bloemen of een geurkaars. Anderen kregen niets toegestuurd.



De gelukkigen die verwend werden met bloemen, gaven op het einde van de rit aan dat ze zich minder gestresseerd voelden. Ze hadden ook de indruk dat het boeketje hun humeur aanzienlijk had verbeterd.



De nieuwe studie ligt in de lijn met eerdere onderzoeken van onder meer Harvard, Rutgers en Texas A&M. Die hadden aangetoond dat bloemen mensen gelukkiger kunnen maken, gevoelens van empathie kunnen aanwakkeren en je creativiteit een deugddoende boost kunnen geven. Het is dus heus niet nodig om te wachten tot iemand je een boeketje cadeau geeft, jezelf af en toe eens trakteren zal het klusje ook al klaren. En als je twijfelt om iemand te verassen met rozen, tulpen of narcissen - want dat is oh zo cliché - heb je vanaf nu het perfecte excuus om dat tóch te doen.