Volgens deze longarts praten we te weinig over de dood: "Ik laat niemand alleen sterven" Interview Francine Wildenborg

30 maart 2018

17u01

Bron: AD 0 Psycho Dokter zijn is medicijnen voorschrijven, opereren, maar óók praten over de dood. Longarts Sander de Hosson is niet bang om eerlijk te zijn over hoe moeilijk dat soms is. In zijn boek Slotcouplet beschrijft hij zijn eigen tranen, maar ook hoe 'ongekend mooi' het is om iemand naar een zo goed mogelijk einde te begeleiden.

Witte jas, stevige pas, vriendelijke glimlach. Sander de Hosson (40) uit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen oogt als vele andere drukbezette dokters. Maar van deze longarts weten we meer. De columns die hij de afgelopen vier jaar schreef in Dagblad van het Noorden vertellen hoe hij zonder twijfel de hand van een patiënt vasthoudt tot de laatste adem, hoe hij tegen euthanasie opkijkt, hoe ontroerd hij is als twee oude mensen elkaar liefhebben, ook nadat de dood hen heeft gescheiden.



Longkanker is een bruut, schrijft De Hosson in zijn columns, samen met 30 andere verhalen onderdeel van zijn boek Slotcouplet. Het is een monster dat soms maar twee weken nodig heeft om zijn tentakels uit te spreiden over luchtwegen, buik en brein. Een schurk die mensen de adem ontneemt, helse pijnen bezorgt en nauwelijks kans op herstel geeft. Professioneel of niet: hij vloekt als hij een verwoestende uitslag onder ogen krijgt. "Ja, ik ben vreselijk boos geweest op de ziekte. Maar na een paar jaar heb ik dat omgedraaid: als je weet dat overleven er niet in zit, dan is het mijn taak - en die is minstens zo belangrijk - om te zorgen voor een zo goed mogelijk dood."

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN