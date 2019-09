Voel je je soms eenzaam? Deze 5 tips kunnen helpen Margo Verhasselt

07 september 2019

Zomer in het land betekent jammer genoeg niet voor iedereen terrasjes en gezellige barbecues. In deze periode ziet Tele-Onthaal het aantal bellers en chatters dat met zijn eenzaamheid geen blijf weet licht stijgen. Hoe ga je om met die eenzaamheid? We geven enkele tips.

Een hulpverlener die een wekelijkse afspraak opschuift naar het einde van de zomer. Een vereniging die een paar weken de deur sluit. Of een dochter die met vakantie gaat en dus even niet kan langskomen. Voor velen geen onoverkoombare situaties, maar toch worstelen heel wat mensen daardoor met eenzame gevoelens. Dat merken ze bij Tele-Onthaal, dat het hele jaar door met 622 vrijwilligers dagelijks meer dan 300 oproepen krijgt. “Verschillende soorten netwerken vallen weg in de zomer”, verduidelijkt Jennifer Pots van Tele-Onthaal. “Als het op eenzaamheid aankomt, zien we een soortgelijke problematiek met die in de kerstperiode.”

Bij Tele-Onthaal ontvingen ze in 2018 121.799 oproepen aan de telefoon en via chat. Daarvan gingen er 14.665 specifiek over eenzaamheid (12% van alle gesprekken). 11.702 gingen over tekort aan sociale contacten, 2963 over eenzaamheid binnen bestaande contacten. In de zomermaanden krijgt de telefoon- en chathulplijn niet méér oproepen dan anders, integendeel. In de eerste drie weken van juli ging het gemiddeld om 285 per dag, ten opzichte van 292 in de eerste zes maanden van het jaar. Wel wordt er aan de lijn een tikje vaker over eenzaamheid gesproken, na relaties en gezondheid. De eerste drie weken van juli contacteerden ook meer mensen de hulpdienst die voor het eerst hun verhaal kwijt wilden, en meer alleenwonenden. “Alleen zijn of alleen wonen versterkt vermoedelijk het ‘je niet goed in je vel voelen’ in de zomer”, aldus Pots.

Niet alleen familiale, ook professionele netwerken vallen tijdelijk weg in de zomer. “Ook hulpverleners verdienen vakantie”, aldus Pots, die opmerkt dat bijna 60% van de bellers in juli aangaf reeds in professionele behandeling te zijn, terwijl dat voor de rest van het jaar om de helft van de bellers gaat. “Door het wegvallen van professionele netwerken raken oproepers soms overstuur of angstiger dan normaal.”

Hoe ga je met eenzaamheid om? Tele-Onthaal geeft enkele tips.

1: Zorg goed voor jezelf, jezelf verwennen mag

Leer je eigen gezelschap waarderen. Zelfliefde is een eerste stap: wees lief voor jezelf. Het is belangrijk dat je eerlijk bent tegen jezelf over wie jij bent en wat jij nodig hebt. Las voldoende me time in, gun jezelf ontspanning.

2: Durf je eenzaamheid onder ogen zien

Onderzoek zelf de kern van je eenzaamheid. Leer jezelf kennen: waar komt dat gevoel vandaan? Wat heb ik nodig om me minder alleen te voelen? Hoe draag ik zelf bij aan mijn eigen eenzaamheid? Voel ik de moed om zelf stappen te zetten? Wanneer steekt eenzaamheid het meest de kop op? Erkennen dat je er last van hebt, kan helpen om actief met deze gevoelens aan de slag te gaan.

3: Ontwikkel nieuwe interesses.

Een activiteit kan eenzame gevoelens verminderen, binnen- of buitenshuis. Probeer je bestaande patronen te doorbreken met iets nieuws. Ontdek iets nieuws, zoek wat je passies zijn. Doe dingen die niet altijd vanzelfsprekend zijn, zoek nieuwe bezigheden. Veel mensen vinden het eng om iets nieuws te doen, patronen doorbreken vraagt nu eenmaal doorzettingsvermogen. Stap voor stap, begin gerust klein.

4: Neem zelf initiatief, wacht niet tot anderen jou contacteren

Zoek zelf nieuwe contacten. Investeer tijd en aandacht in het maken van vrienden. Maatschappelijke organisaties, ontmoetingsplekken, verenigingen, sociale activiteiten en events in de buurt kunnen helpen om nieuwe contacten te leggen. Heb je vriendschappen die verwaterd zijn? Zijn er contacten die je misschien zou willen verdiepen? Oefen met smalltalk als eerste stap naar nieuwe contacten.

5: Praat erover

Vrijwel niemand die zich eenzaam voelt, komt hier openlijk voor uit. Op eenzaamheid rust nog steeds een taboe. Durf erover te spreken, je staat heus niet alleen met je eenzame gevoelens. Je bent niet de enige. Er zijn zeker mensen die je zullen begrijpen of naar je willen luisteren. Durf ook hulp te vragen, durf je nood aan gezelschap zeker kenbaar te maken.

Of je kan ook een anonieme hulplijn zoals Tele-Onthaal (24/7 via gratis nummer 106) contacteren: hier kan je gewoon eens je hart luchten of vind je een luisterend oor. Soms kan het ook nodig zijn om professionele hulp te zoeken. Praten met je huisarts, een therapeut of een cursus volgen kan zeker lonen.