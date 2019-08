Exclusief voor abonnees Vliegschaamte, plasticschaamte, meer-dan-twee-kinderenschaamte. Wat hebben we daar nu aan? Redactie

28 augustus 2019

08u55 0 Psycho De aarde warmt op en daar worstelen we mee. Bij de één uit zich dat in vliegschaamte, bij de ander in meer-dan-twee-kinderenschaamte of wie weet zelfs in rietjesschaamte. Maar heeft al dat gebloos en gezweet wel zin?

Schaamt u zich weleens wanneer u weer eens een pakket bestelt bij Bol.com of Zalando? Of dat u op café moet toegeven dat u eigenlijk nog altijd elke dag vlees eet? Er gaat geen dag voorbij of of er dient zich opnieuw iets aan waarvoor u eigenlijk door de grond zou moeten zakken van schaamte. Hoezo, u vloog voor het werk in één dag over en weer naar Berlijn?

In de Nederlandse krant Trouw stelt redacteur Rianne Oosterom zich de vraag of die collectieve milieuschaamte wel ergens toe dient. Werkt het creëren van collectieve milieuschaamte eigenlijk om effectief iets te veranderen?

Om die vraag te beantwoorden, is het belangrijk de functie van schaamte goed te begrijpen. Waar komt die vandaan? “Er is maar één goede reden waarom wij als mens schaamte kunnen voelen”, zegt professor Wijsbegeerte Johan Braeckman (UGent), die het begrip vanuit een evolutionaire invalshoek onderzocht. “Het moet nuttig zijn geweest voor het organisme van de mens zelf. Niet voor een ander. Anders was het gevoel al lang weggeëvolueerd.”

