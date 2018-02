Vlaamse meisjes en jongens posten hun ‘echte lijven’ op sociale media

hihi het heeft me negentien jaar geduurd voor ik met een rokje over straat durfde te lopen want “uw benen zijn wel dik hè” “mijn been kan drie keer in uw been” “uw benen zijn niet in verhouding met de rest van uw lichaam haha” #elklijfeenschoonlijf pic.twitter.com/4yu6q2Lskk

noke(@ queenxnini)