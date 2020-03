Vinden huisdieren het wel leuk dat de baasjes altijd thuis zijn?

Psycho Ook huisdieren hebben door de coronacrisis plots een pak meer gezelschap. Hoe fijn vinden onze viervoeters het om de godganse dag jengelende kinderen of telewerkers rond zich te hebben? Let op de lichaamstaal van dieren, zegt Christel Moons, hoofddocent toegepast dierengedrag en dierenwelzijn (UGent).

Zo’n lockdown, heeft dat effect op huisdieren?

Moons: “De routine van mensen verandert – ze gaan niet meer uit werken, zitten plots bijna de hele dag binnen of gaan net meer gaan wandelen – waardoor ook dieren anders kunnen doen. De raad die ik mensen kan geven: zoek zo snel mogelijk een nieuw ritme, zodat de dieren zich kunnen aanpassen.

“Nogal wat mensen zeggen me: ‘Mijn hond of kat doet raar.’ Maar vanuit het standpunt van de dieren zijn wíj degenen die raar doen. Plots blijven we massaal binnen, werken we thuis, gaan de kinderen niet meer naar school... Misschien zijn we zelfs een stuk zenuwachtiger door de hele situatie en hebben we stress doordat we niet weten wat de komende weken zal brengen. Ook dat merken dieren op. Die zijn niet bezig met dat coronavirus, maar ze letten wel op hoe wij ons gedragen.”

Is deze situatie niet altijd een plus voor huisdieren? Plots hebben ze de hele dag gezelschap.

“Dat hangt heel erg af van het dier zelf en hoe die de grotere aanwezigheid van de baasjes ervaart. Heb je een kat die graag op zijn gemak zit en niet zo geïnteresseerd is in interactie met mensen, dan zal dat beestje nu stress hebben omdat er de hele tijd kinderen zijn die hem willen aaien of omdat er constant lawaai is. Andere katten zullen het net appreciëren dat er meer en vaker mensen in huis zijn of zullen net blij zijn met een extra spelsessie. Bij honden hetzelfde: je hebt er die de extra dagelijkse wandeling op straat fijn vinden, andere helemaal niet. Dat hangt heel erg af van het individuele dier.”

“Nog een ander risico, dat overigens ook voor mensen geldt, is dat de dieren meer gaan snoepen. Zoekspelletjes met snoepjes, extra tussendoortjes... Allemaal prima, maar vermijd dat je dier overgewicht krijgt.”

Hoe weet je waar jouw dier nood aan heeft?

“Door de lichaamstaal van het dier. Een hond die zijn oren achteruit houdt, een lage staart heeft, geeuwt, met zijn tong over zijn lippen gaat...: die is niet op zijn gemak. Maar ook bij katten, cavia’s of hamsters kan je veel leren uit hun lichaamstaal.”

“Als dieren zich nadrukkelijk terugtrekken, dan moet je daar oog voor hebben én dat respecteren. Trouwens, zelfs de meest sociale dieren hebben nood aan een eigen plekje. Wij zitten op dit moment ook 24 uur op 24 samen met onze familieleden. Onlangs hoorde ik iemand zeggen dat ze soms op de wc gaat zitten, gewoon om even weg te zijn van haar kinderen. Die nood aan rust is er voor beesten ook. Dus als zelfs de meest vrolijke, sociale hond zich even afzondert, dan moeten we die dat vooral laten doen. Zij hebben ook af en toe nood aan privacy.”

Wat na de lockdown? Wordt het dan weer afkicken voor onze huisdieren?

“Dat wordt weer aanpassen, ja. En opnieuw: het ene huisdier zal de herwonnen eenzaamheid toejuichen, het andere zal de extra aandacht missen. Het kan helpen om het ritme geleidelijk aan aan te passen. Maar sowieso is het iets waar we door moeten, ook voor dieren.”