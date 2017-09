Vijf BV's laten hun stem horen via het opschrift van hun T-shirt Annemie Vermeulen

16u42 2 Psycho Astrid Coppens, Tine Embrechts, Maarten Vangramberen, Josje Huisman en Sam De Bruyn zijn het zwijgen beu. In de NINA van morgen spreken ze vrijuit over wat hen bezighoudt en onderstrepen ze hun boodschap met een gepersonaliseerde T-shirt.

Model en Actrice Astrid Coppens koos voor 'Never compromise' en roept anderen op om niet zomaar toe tegeven wanneer het allemaal wat tegenzit. Ook neemt ze geen blad meer voor de mond over alles rond haar ex-man John Bryan.



Ook actrice Tine Embrechts deelt waarover ze wakkerligt, en sportjournalist Maarten Vangramberen vertelt over zijn bijzondere gewoonte tijdens het hardlopen. Zangeres Josje Huisman praat honderduit over haar nieuwe bron van energie en presentator Sam De Bruyn over zijn vrees voor de schemerzone. Lees er alles over in NINA, morgen bij Het Laatste Nieuws.