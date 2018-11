VIDEO. Elise Mertens voor NINA: “Mijn ouders hebben zwaar in mij geïnvesteerd, ik ben blij dat het loont” NINA-redactie

02 november 2018

16u50 0 Psycho Wát een jaar heeft tennisster Elise Mertens (22) achter de rug. De Limburgse sloeg zich naar de wereldtop en plant er volgend seizoen – na een korte vakantie waar ze momenteel van geniet – opnieuw een lap op te geven. Het is haar meisjesdroom die werkelijkheid wordt. “Dit is wat ik al mijn hele leven wil.”

Elise Mertens is op-en-top een sportvrouw – je kent haar toch vooral van haar tennistenue of joggingpak. Maar steek haar elegante 1,79 meter en die mooie gespierde benen in een paar trendy outfits en er staat pure fashion op het tennisveld. “Zoveel glamour: het is eens wat anders”, klinkt het ietwat verlegen. De dag na onze fotoshoot vertrekt Elise naar Azië voor een reeks toernooien. De afsluiter van een wonderbaarlijk jaar: ze klom op tot de dertiende plaats van de WTA-ranglijst (bij het ter perse gaan, red.) en ook in het dubbelspel bereikt ze met haar team de dertiende plek. Elise is overigens het meisje uit de top honderd van de wereld met het hóógste aantal wedstrijden op zak. Chapeau. Een lang seizoen dus, waardoor de vermoeidheid al eens in de weg van de overwinning zit en ook een lichte armblessure haar parten speelt. “Een match verliezen is niet het einde van de wereld. Als ik alles gegeven heb, kan ik mezelf niets verwijten”, zegt Elise, die intussen aan een korte vakantie toe is. We kondigen aan dat we het in ons interview niet de hele tijd over tennis zullen hebben. “Dat mag ook weleens”, lacht ze. Meer lezen? Morgen vind je het hele interview met haar in de nieuwe NINA en op nina.be!

Nog in NINA morgen

- Een exclusief interview met ‘Big Little Lies’-schrijfster Liane Moriarty

- Binnenkijken bij Bent Van Looy

- Alles over de Nationale NINA-dag

- & nog veel meer!