VIDEO. De vrouw in Boris Van Severen, Yemi Oduwale, Rick de Leeuw en Niels Pittomvis Redactie NINA

01 maart 2019

15u11 0 Psycho Nog een week, en het is Internationale Vrouwendag. Speciaal daarvoor halen atleet Niels Pittomvils, acteurs Boris Van Severen en Yemi Oduwale, en zanger-presentator Rick de Leeuw hun vrouwelijke kantje tevoorschijn. Een mooi moment ook om de belangrijke vrouwen in hun leven te eren. Een ode. Waarvoor dank, heren.

In elke man zit een beetje vrouw, wordt weleens gezegd. Iets dat acteur Boris Van Severen niet ontkent. “Er zit veel vrouwelijkheid in mij, ik vind het fijn om dat op te zoeken. Vrouwelijkheid in een man vind ik heel mooi. Kijk naar mannen die het uitspelen: Prince, Lou Reed, David Bowie. Stuk voor stuk interessante mensen. Ik hou van mijn androgyne kantje. Je zal me vaak zien in een te klein T-shirtje, een spannende broek en laarsjes met een hak.”

Speciaal voor Internationale Vrouwendag, die er volgende week aankomt, gaan Niels, Boris, Yemi en Rick op zoek naar hun vrouwelijke kantjes. We geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot, het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

