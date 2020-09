Vermijd spiegels en houd de slaapkamer saai: zo breng je met de befaamde feng shui-methode rust in je huis Birte Govarts

17 september 2020

08u04

Bron: Goed Gevoel 0 Psycho Mijn thuis is ... waar mijn geest helemaal tot rust komt. Klinkt logisch en belangrijk, nu we met z’n allen meer thuis zitten. Maar ben je er wel zeker van jouw huis je echt helemaal tot rust brengt? Wij vroegen aan feng shui-experte Nina Elshof wat de Chinese methode precies inhoudt en hoe we ze zelf kunnen toepassen. Soms zijn de ingrepen verrassend, soms verrassend simpel. Maar altijd eindig je met een huis waar je blijer van wordt. “Alles in de natuur heeft een orde. Met feng shui zorgen we ervoor dat die natuurlijke orde ook bij je thuis terugkomt.”

Laten we beginnen bij het begin. Wat is feng shui?

Nina Elshof: “Feng shui is een Chinese methode om de relatie tussen een mens en zijn omgeving te onderzoeken, te analyseren en waar nodig te verbeteren. Onze omgeving heeft een grote invloed op ons, op ons gemoed en of we ons kunnen ontspannen of niet. Wij mensen denken dat we heel bewuste wezens zijn. Dat is niet zo. Integendeel, 93 procent van alle waarnemingen die we doen, doen we onbewust. Als we de stad ingaan en onze auto ergens parkeren, weten we niet welke kleur de auto naast de onze heeft. We zien het wel, maar zijn ons er niet van bewust.”

“Toch is ons onbewuste voortdurend bezig met alle signalen uit onze omgeving op te nemen, te filteren en te kijken of alles veilig is. Dat kost heel veel energie. Als onze omgeving echter signalen geeft die ons gevoel van veiligheid ­versterken, ons tot rust brengen en ons helpen om te ontspannen, verliezen we minder energie én komen we toe aan andere dingen.”

Feng shui wint weer aan populariteit. Hoe verklaar je dat?

“Door de coronacrisis zijn mensen meer thuis en ­vragen ze zich af of ze wel blij worden van hun huis. We kunnen dit jaar moeilijker op vakantie en gaan dus op zoek naar andere manieren om tot rust te komen. Ik ben daar natuurlijk heel erg blij mee, want feng shui is een manier om je bewust te worden van jezelf en van wat je nodig hebt om een gezond en gelukkig mens te zijn."

Hoe pas je feng shui toe?

“Alles in de natuur heeft een zekere volgorde, een ordening. Zo heb je eerst de winter, vervolgens de lente, dan de zomer en ten slotte de herfst. Die natuurlijke ordening zit ook verborgen in alle handelingen die we verrichten. Bij feng shui gaan we kijken of je huis overeenstemt met wat de natuurlijke ordening vraagt.”

“Dat doen we bijvoorbeeld door een bagua te gebruiken. Dat is een raster dat je over de plattegrond van een huis heen kan leggen. En soms zie je dan dat er iets niet klopt. Als een keuken bijvoorbeeld op de verkeerde plaats in je huis zit, kost het extra energie om er te koken. Het lukt uiteraard wel, maar het kost meer moeite. Toegegeven: het is niet evident om die keuken er dan uit te gooien of te verplaatsen, maar met de tips die ik hieronder geef, kom je al een heel eind.”

In de hal of gang

Thuiskomen moet een moment van ontspanning zijn. Houd de hal of gang dus rustig en opgeruimd Nina Elshof

• “De hal of gang is de plaats waar je kennismaakt met een huis. Je mag er dus best iets van je identiteit laten zien, iets wat belangrijk voor je is."

• “Wanneer je binnenkomt, laat je de buitenwereld achter je. Je doet je jas uit en pelt bijna letterlijk een laag af, waardoor je je kwetsbare zelf laat zien. Daarom is het fijn als je hier meteen spullen ziet die belangrijk voor je zijn. Hang in de hal of gang dus een mooi schilderij of een foto op of zet er een paar boeken neer die belangrijk voor je zijn."

• “Zorg ervoor dat je hal of gang niet te rommelig is. Vaak zie je er een bomvolle kapstok, een hele hoop schoenen, boodschappentassen en misschien nog een kinderwagen of fiets. Dan kom je binnen in je eigen domein, maar kan je je jas niet kwijt. Thuiskomen zou net een moment van ontspanning moeten zijn, dus hou de eerste ruimte rustig en opgeruimd.”

In de keuken

Een keuken waarin je alles wegstopt, inspireert niet. Stal je etenswaren uit en je zal zien dat je meer zin hebt om te gaan experimenteren Nina Elshof

• “In de keuken is koelen, spoelen, koken de natuurlijke volgorde. Daarom zie je dat in de meeste keukens de koelkast links staat, de gootsteen in het midden en het fornuis rechts. Is dat niet zo? Dan kan je er natuurlijk nog steeds perfect koken, maar dan kost dat proces wel meer energie."

• “Een keuken mag er best bourgondisch uitzien. Tegenwoordig kiezen veel mensen voor strakke keukens, die er bijna als een labo uitzien. Mooi, maar ze remmen je creativiteit af. Wanneer je kookt, wordt zo’n keuken een beetje een knoeiboel. Dat moet kunnen! Als je keuken heel wit, modern en strak is, ben je vaak meer bezig met schoonmaken dan met kneden of paneren of …"

• “In heel veel keukens wordt alles weggestopt. Dat ziet er inderdaad netjes uit, maar het inspireert niet en het nodigt ook niet uit om te experimenteren. Stal je etenswaren in bokalen uit, zet mooie grote schalen met fruit en aardappelen in het zicht en je zal zien dat je ook meer zin hebt om te gaan experimenteren."

In de woonkamer

Heel belangrijk in een woonkamer: planten. Die representeren groei, beweging en vernieuwing Nina Elshof

• “In de woonkamer komt het hele gezin bij elkaar, en het is belangrijk dat iedereen er gelijkwaardig is. Zorg er daarom voor dat er voor elk gezinslid een volwaardige zitplaats is. Stel: je hebt een gezin van vijf mensen, maar er zijn maar vier zitplaatsen. Dan is er dus ­telkens iemand die met een stoel moet ­sjouwen of ruzie moet maken voor een plaatsje. Er valt dus altijd ­iemand uit de boot."

• “Het is belangrijk dat de ruimte door iedereen op eenzelfde manier gebruikt kan worden. Je moet in de woonkamer de krant kunnen lezen, tv kunnen kijken, een spelletje kunnen spelen, theedrinken en een gesprek kunnen voeren. De dynamiek in de woonkamer zorgt ervoor dat er voldoende opbergruimte moet zijn. Ben je klaar met je krant of gezelschapsspel? Ruim die dan op, zodat je kan plaatsmaken voor de activiteiten van de andere gezinsleden."

• “Heb je kleine kinderen? Zorg dan voor een speelhoek. Een kind maakt ook onderdeel uit van het gezin en het moet ook echt een plek krijgen in de woonkamer. Leg dus een tapijtje neer om op te spelen, voorzie enkele kratten om speelgoed in op te bergen en zeg tegen je kind: dit is jouw plek, hier mag je spelen en als je klaar bent met spelen, moet je het speelgoed weer opbergen."

• “Heel belangrijk in een woonkamer: planten. Die representeren groei, beweging en vernieuwing, allemaal principes die je ook ziet bij families."

In de badkamer

Spiegels creëren een illusie. Ze tonen je iets wat er niet echt is en zorgen zo onbewust voor een onveilig gevoel Nina Elshof

• “In de badkamer ben je naakt en erg kwetsbaar. Deze ruimte zou dus heel vriendelijk en zacht moeten zijn. Je hebt tegels nodig, omdat je de ruimte anders niet kan schoonmaken, maar je kan die zachtheid bijvoorbeeld creëren door een paar mooie badmatten neer te leggen.”

• “Je hebt uiteraard een spiegel nodig boven je wastafel, maar probeer te veel te grote exemplaren te vermijden. Want die tonen je alle bobbels, deuken en butsen en littekens die je lichaam rijk is, en dat zorgt er dan weer voor dat je gaat oordelen over jezelf en het gevoel krijgt je te moeten verweren. In feng shui worden spiegels overigens sowieso niet echt aangeraden. Vaak hoor je dat een spiegel een ruimte groter kan maken. Dat is een slim trucje voor in een winkel of showroom, maar niet voor in je huis. Spiegels creëren een ­illusie, ze tonen je iets wat er niet echt is en ­zorgen zo onbewust voor een onveilig gevoel."

• “Zorg er ten slotte voor dat je badkamer ­lekker ruikt, door een geurkaars of -stokjes neer te zetten. Een aangename geur helpt je om te ­ontspannen."

In de slaapkamer

In je slaapkamer krijg je beter niet te veel prikkels Nina Elshof

• “We doen vandaag erg veel moeite om ons huis gezellig te maken. Een slaapkamer mag best een knus nest zijn, maar moet vooral slaapverwekkend saai zijn. Buiten een bed, twee nachttafeltjes en een kleerkast die dicht kan, hoeft er niets te staan. In je slaapkamer ga je liggen om uit te rusten en je hoofd en je hersenen de kans te geven om alle indrukken van de voorbije dag te verwerken. Daarom krijg je er beter niet te veel prikkels."

• “Zet ook liever geen planten op je slaapkamer. Zoals ik eerder al zei, staan die symbool voor actie en groei, en dat heb je hier niet nodig."