Verloven koppels zich te snel in coronatijden? Het effect van een pandemie op ons beslissingsvermogen en sociaal gedrag: “We leven in een coronabubbel”

Psycho “Verloof jullie even niet, koppels. Jullie dragen een ‘einde van de wereld’-bril. De pandemie speelt met jullie beoordelingsvermogen”, kopt het Amerikaanse magazine Cosmopolitan. In het artikel schrijven ze dat we nu te angstig zijn om heldere beslissingen te nemen en ons te snel willen binden. Lijkt plausibel: jij kent vast ook een koppel dat sinds de lockdown sneller samenwoont dan verwacht of toch besloot in het huwelijksbootje te stappen, ondanks het verbod op trouwfeesten. Beïnvloedt corona hoe we (romantische) beslissingen nemen? Angstpsycholoog en hoofddocent aan de KU Leuven Bram Vervliet licht toe. “Bij dreiging hunkeren we ernaar om samen te zijn met anderen.”

Voor Cosmopolitan is het duidelijk: de pandemie doet gekke dingen met ons, en ook met koppels. “Wellicht willen koppels zich nu vooral verloven omdat ze door de pandemie getraumatiseerd zijn”, schrijft journaliste Taylor Andrews. “Onze biologische klok blijft tikken, we hebben het gevoel dat de datingmarkt schaarser is, we voelen ons extra eenzaam en zijn op zoek naar manieren om deze crisis te overleven. Al die primitieve instincten zijn psychologische factoren die ons ertoe kunnen drijven om ons nu sneller te binden”, vult psychotherapeute Imani Movva aan.

De psychotherapeute merkt in het artikel ook op dat dat geen nieuw verschijnsel is. In eerdere tijden van crisis ging het aantal huwelijken ook omhoog, zegt ze. Kijk maar naar de stijgende cijfers – en de daaropvolgende babyboom – na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten. “Die huwelijkstrend in crisisperiodes toont ons dat mensen echtelijke beslissingen eerder met hun overlevingsinstinct nemen. Ze wachten niet op ‘ware liefde’”, besluit de therapeute.

Risico’s nemen? Nee, bedankt

Dat we door de pandemie angstiger zijn en meer onder stress staan, is wel een feit. Eerder nog bleek dat “40 procent van de bevolking zich neerslachtiger voelt dan normaal”, aldus professor gezondheidspsychologie Elke Van Hoof in onze krant. “Veel mensen worstelen met het gevoel dat ze opgesloten zitten, of vrezen dat ze te kampen zullen krijgen met financiële gevolgen.” Een online enquête van gezondheidsinstituut Sciensano begin april bij 44.000 deelnemers, stelde ook vast dat angststoornissen met twintig procent waren toegenomen. Steun van familie en vrienden bleek trouwens een factor die angst en risico op depressies vermindert.

Wie wil investeren in de toekomst, als de toekomst zo onzeker is? Angstpsycholoog Bram Vervliet

Of die angst ons gedrag beïnvloedt, hangt wel van persoon tot persoon af. Klinisch psychologe Leentje Vervoort zei eerder aan HLN.be dat hoe we reageren op de dreiging, biologisch bepaald is. “Je kan mensen opdelen in twee categorieën: zij die gevoelig zijn voor bedreiging en zij die dat niet zijn. De eerste groep reageert met angst, de tweede niet. Welke van de twee je bent: daar kiés je niet voor. Je hebt er geen controle over.” Maar dát angst ons gedrag kan beïnvloeden, vindt angstpsycholoog Bram Vervliet wel logisch. “Tuurlijk heeft dat een impact op hoe je in het leven staat. In de lockdown voelden we die angst nog meer dan nu, maar ze is er nog altijd. Wie wil nu nog investeren in de toekomst, als de toekomst zo onzeker is? We zijn een heel pak ‘risico-aversiever’ in tijden als deze. Vaak is dat geen slechte zaak, natuurlijk.”

Gevoel van opluchting

Als koppels zich toch sneller zouden binden in angstige tijden als deze, hoe valt dat dan te verklaren? Zeker is al dat dreiging ons meer geneigd maakt om andere mensen op te zoeken. Het vergroot de sociale cohesie. “Je merkt dat ook wanneer je in een trein zit die abrupt stopt. Alle passagiers zullen bijna reflexmatig elkaar aankijken. In de lockdown zagen we hetzelfde gebeuren: iedereen stortte zich op videocalls en we gingen met z’n allen applaudisseren. Voor de zorgverlening, maar vaak ook om gewoon even de buren te zien. We hunkeren ernaar om in een bedreigende situatie samen te zijn met anderen, want samen kunnen we betere oplossingen bedenken. De mens is ook gewoon een kuddedier. Wij overleven alleen maar als we samen zijn.”

Zodra de angst opklaart en we opluchting voelen, ervaren we dat als een duwtje in de rug om opnieuw risico’s te nemen Angstpsycholoog Bram Vervliet

En wat kan ons ertoe aanzetten om in tijden als deze sneller grotere stappen te zetten – richting huwelijksbootje, ouderschap of samenwonen? Vervliet weet dat het gevoel van opluchting dat we voelen ná een periode van angst, ons meer doet ondernemen. “In angstige tijden nemen we liever geen risico’s. Maar zodra die angst opklaart en we opluchting voelen, ervaren we dat als een duwtje in de rug om dat wel weer te doen. We voelen ons instant sterker en zelfzekerder. Die opluchting was er zeker in juni en juli, toen we na de lockdown weer vrijer waren. In de lente worden ook telkens meer huizen verkocht dan in de donkere wintermaanden: dan lacht de zon ons weer toe. Dat is vergelijkbaar.”

We leven in een ‘coronabubbel’

Maar om dan te zeggen dat het ook een slecht idee is om nu die grotere stappen te zetten, zoals Cosmopolitan schrijft, vindt Vervliet net een brug te ver. “Ja, corona beïnvloedt vast ons beslissingsproces. Maar dat wordt altíjd beïnvloedt door allerlei factoren. Er bestaat geen nulpunt waarop we hyperrationeel beslissingen kunnen nemen.” Hij erkent wel dat we op dit moment in een ‘coronabubbel’ leven, die ons niet toelaat om te beoordelen zoals we dat in het ‘echte’ leven zouden doen. “Zoals je ook een heerlijke tijd kan beleven met een vakantielief, maar dat niks zegt over hoe die relatie in het echte leven zou zijn. Anderzijds kan het ook positief uitdraaien dat je met iemand samen bent in de coronabubbel: misschien krijgen jullie dan net meer ruimte om elkaar beter te leren kennen.”

“Ons dagelijkse leven is ondertussen alweer een tikkeltje genormaliseerd. Alleen in echt acute momenten van angst – je slaapt bijvoorbeeld ook slecht of bent mentaal onstabiel – zou ik onzeker zijn over mijn beslissings- en beoordelingsvermogen. Moeten mensen, of koppels, grote beslissingen op dit moment nog maandenlang in de koelkast steken? Dat geloof ik niet”, besluit de angstpsycholoog.

