Verf de muren in je slaapkamer in deze kleur en je slaapt altijd als een roosje TVM

04 februari 2018

Wie 's avonds vaak moeite heeft om in slaap te vallen, verft de muren in de slaapkamer best blauw. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat deze kleur zorgt voor een betere nachtrust én je zou er ook nog eens goed geluimd wakker door worden. Bovendien is blauw gelinkt aan kalme gevoelens, vertraagt het de hartslag en kan het zelfs de bloeddruk verlagen.

Gemiddeld slapen mensen 7 uur en 52 minuten in een blauwe kamer. Ook groen en geel zijn goede keuzes, want deze kalme kleuren zorgen gemiddeld voor een nachtrust van zo’n 7 uur en 40 minuten. Dat blijkt althans uit een studie van Travelodge, dat in 2.000 Britse huizen op zoek ging naar de link tussen kleur en slaapkwaliteit.

Waarom blauw?

We associëren de kleur blauw met de lucht en zee, waardoor het ons een vredig, kalm en sereen gevoel geeft. Blauwe tinten zorgen er ook voor dat ons hart langzamer gaat kloppen en de bloeddruk gaat ervan omlaag. Dat zegt de traditionele Feng Shui-wijsheid al eeuwenlang.

Geen paars

Grijs en bruin bleken niet geschikt te zijn in een slaapkamer, want die kleuren zijn te somber en depressief. Maar dé slechtste kleur was paars, want wie daarin slaapt ziet zijn nachtrust terugvallen tot minder dan 6 uren. Dat komt waarschijnlijk omdat die kleur stimulerend werkt, waardoor het moeilijk is om in slaap te vallen na een drukke dag. De paarse tint ‘Ultra Violet’ mag dan volgens kleureninstituut Pantone dé kleur van 2018 zijn, je slaapkamermuren verf je er kortom best niet in.