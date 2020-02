Vandaag is ‘random acts of kindness’-dag: dit zijn jullie mooiste verhalen LDC VW AW

17 februari 2020

15u28 2 Psycho ‘ Throw kindness around like confetti’ . Dit engelstalige spreekwoord vat de essentie van de random acts of kindness-dag mooi samen. Dit zijn jullie mooiste verhalen.

Een goede daad doen of een vriendelijk gebaar stellen, dat is waar de ‘random act of kindness’ om draait. Revolutionair kan je het niet noemen; religies wereldwijd moedigen hun gelovigen al eeuwen aan om solidair te zijn en naastenliefde te tonen. Random acts of kindness zijn de moderne, gehypete versie van dat oeroude idee. Typ de zoekterm in op Google en je wordt overspoeld door webpagina’s over het gegeven. Met positieve en negatieve commentaar. Want terwijl de ene enthousiast wordt van het idee, denkt de andere: wat een larie. Bij Nina zijn we echter grote fans. Een goed gevoel verspreiden in je eigen kleine wereld, gewoon door vriendelijk, behulpzaam en geïnteresseerd te zijn, waarom zou je het niét doen?!

Jouw daad stopt bovendien niet bij jou, de gever, en de ontvanger. Wie aardig is, medeleven toont of een goed gevoel rondstrooit als confetti, veroorzaakt in het beste geval een domino-effect: de ene daad inspireert de andere. Vriendelijkheid verandert ook hoe je de wereld ziet: het verkleint de emotionele afstand tussen jou en de mensen rondom je en maakt je meer empathisch en begripvol. En zo verandert meteen ook de manier waarop de wereld jou ziet. Wij inspireren je graag met enkele mooie verhalen van onze lezers.

Hannelore: “Elk jaar trek ik naar de bergen in Oostenrijk om te wandelen. In 2017 had ik net nieuwe steunzolen gekregen, waardoor mijn bottines niet meer zo goed zaten. Het gevolg: pijnlijke blaren. Bovenop de berg was ik zo hard aan het afzien dat ik zelfs begon te manken. Ik plofte neer en begon mijn rugzak ondersteboven te halen, in de hoop een pleister te vinden om de blaren af te schermen. Ondertussen voelde ik de blikken in m’n rug priemen. En ja hoor: alle mensen op een terras keken me scheef aan. Met uitzondering van één oudere man. Hij kwam naar mij met een doosje met pleisters in z’n hand en wenste me nog een fijne vakantie. Sindsdien loop ik met zijn verpakking rond, als herinnering dat een wildvreemde iemand gelukkig kan maken met een kleine geste.”

Monique: “Toen ik op de tram stond te wachten, zag ik in de verte een oudere man met veel moeite naar de deur schuifelen. Ik liep naar hem toe om een handje te helpen, en liet hem voor mij op de tram stappen. Plots zette de man een stap achterwaarts, waardoor ik zelf pardoes op het perron viel. Mijn ene been was onder de opstaptrede geschoven, het andere ernaast. Ik geraakte volledig in paniek omdat ik mijn laars niet meer los kreeg. Moest de tram doorrijden, zou ik er wel zeer bekaaid van afkomen. Dus ik begon te gillen en vroeg mensen om aan de noodrem te trekken. Niemand reageerde. Plots voelde ik twee sterke handen onder mijn oksels. Een boom van een vent trok me recht en wrikte mijn voet los. ‘Come on baby, don’t cry’, knipoogde hij. Volledig verstomd heb ik die man niet fatsoenlijk kunnen bedanken voor z’n vriendelijkheid. Moest hij dit verhaal herkennen, krijgt hij van mij drie dikke virtuele zoenen.”

Fleur: “Een tijdje geleden liep ik een supermarkt binnen voor een aantal boodschappen. Ik moest geen broodnodige spullen kopen, eerder producten om mezelf te verwennen, zoals frisdrank en ijsjes. In de winkel kruiste mijn blik die van een onbekende, Joodse man. Vriendelijk knikten we naar elkaar. Toen ik even later aan de kassa stond, bleek er niet voldoende geld op mijn rekening te staan. Gênant. Ondertussen stond er ook al een rij mensen achter mij, ongeduldig te wachten om ook te betalen en naar huis te vertrekken. Met het schaamrood op de wangen vroeg ik de kassierster of ik enkele producten mocht achterlaten. Voor ik mijn vraag goed en wel had uitgesproken, werd ik onderbroken door de Joodse man. Hij stond erop mijn volledige winkelzak te betalen. Ik kon mijn oren niet geloven. We hadden het wel over een bedrag van 30 euro. Bovendien waren het allemaal spullen die ik niet écht nodig had. Voor ik het wist, had hij toch betaald. Verstomd vroeg ik zijn gegevens, zodat ik het bedrag kon terugstorten. Zijn reactie? ‘Dat is niet nodig. Het enige dat ik graag zou hebben, is dat je ooit iets gelijkaardigs voor iemand anders doet.’ Mijn hart vulde zich meteen met een enorm gevoel van warmte en dankbaarheid. Ik verliet de winkel alsof me net een wonder was overkomen. (lacht) Ik zal die lieve man nooit vergeten. Sindsdien probeer ik ook zo vaak mogelijk iets lief te doen voor iemand anders. Dat is de sleutel tot geluk: kleine dingen die we voor elkaar kunnen doen en betekenen.”

Didier: “Als zesjarige was ik enorme fan van Super Mario en Sonic The Hedgehog, twee personages uit videogames. Destijds had ik al een T-shirt met de iconische Italiaanse loodgieter op. Maar - je raadt het al - ik wilde er dolgraag ook eentje met mijn favoriete blauwe egel. Alleen vonden we er geen. Het internet bestond nog niet, dus daar konden we ook geen beroep op doen. Op een dag liepen mijn vader en mijn zus een onbekende man tegen het lijf die een trui van Sonic droeg. Ze legden uit dat ik enorme fan was en vroegen hem waar hij de sweater gekocht had. Zonder aarzelen trok de man het kledingstuk uit en gaf het aan mijn zus. ‘Hier, da’s voor uw broertje’, zei hij. Zomaar. Nu, meer dan dertig jaar later, ben ik dat verhaal nog steeds niet vergeten. De trui was uiteraard veel te groot, maar ik was het gelukkigste kind van de wereld.”

Valerie: “Enkele weken geleden passeerden mijn kinderen en ik het treinstation in ’s Hertogenbosch. Daar zagen we een jongeman staan met een bord in de lucht. ‘Free hug’, stond erop. Ik was verbaasd en nieuwsgierig, want ik had nog nooit zoiets gezien. We hebben de man een tijdje gadegeslagen. Zo’n 80 procent van de passanten gaven hem wel degelijk een knuffel. Onder groot protest van mijn tienerkinderen ben ik er uiteindelijk ook op afgestapt. Hij pakte me vast en ik vroeg waarom hij hier in godsnaam tijd aan besteedde. De kerel vertelde me dat hij er elke week stond. De enige reden is dat hij mensen wil laten voelen dat ze meetellen. Ongelofelijk, toch?”