Van trage downloadsnelheid tot slechte batterij: millennials krijgen stress van hun smartphone

05 augustus 2019

15u07

Bron: Goed Gevoel, Eigen Berichtgeving 2 Psycho Ping, tuut, bliep, bzzz. Of je nu een mail van de baas krijgt of een YouTubevideo wilt bekijken: de smartphone eist constant je aandacht op. Dat zorgt bij veel millennials voor stress en frustraties, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Je hebt het vast al opgemerkt: waar je ook gaat, mensen lijken vergroeid met hun smartphone. Blik gefixeerd op het kleine schermpje, toestel vastgelijmd aan hun handpalm, en maar scrollen. Geen wonder dat het ook een grote bron van frustratie is voor velen. Vooral voor millennials, zo blijkt uit een Britse studie bij 2.000 mensen in opdracht van smartphonefabrikant OnePlus.

Willen ze iets downloaden, maar lukt dat niet vlotjes? Na amper één minuut voelen ze zich al geërgerd. Daarnaast maken ze zich druk om een slechte internetverbinding of een batterij die snel plat is. En millennials weten zelf hoe dat komt: ze voelen zich afhankelijk van hun smartphone. De helft van de ondervraagden tussen 16 en 24 jaar oud zou z'n schermtijd willen verminderen.

Virtueel punthoofd

In Vlaanderen zien we iets gelijkaardigs. Imec (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) polst met zijn digimeter jaarlijks naar het digitale gedrag van de Vlamingen. 40% geeft toe dat ze te veel met hun smartphone bezig zijn, ten koste van reallife-interacties.

“Op een luie zondag netflixen terwijl je wat doelloos door je Instagram- en Facebookfeed scrolt: het is tegenwoordig een tijdverdrijf als een ander”, stelde trendwatcher Herman Konings eerder al vast in Goed Gevoel. “Niets mis mee, want op zo’n moment heb je alle tijd van de wereld. Maar een blauwe maandag erna krijg je een heel andere situatie. ’s Ochtends loopt de wekker af. Snel even die belangrijke mail beantwoorden, nog voordat je de badkamer induikt of koffiezet. Een sms sturen tijdens het tandenpoetsen. Het nieuws van de dag checken in de file. Lichte paniek als het bereik opeens wegvalt. Eenmaal aangekomen op het werk zet je dat andere scherm aan, al blijft je smartphone wel binnen gezichtsbereik. Want stel je eens voor dat je een belangrijk bericht zou missen? Gedurende de dag zal je voortdurend switchen tussen de grafieken en tabellen op scherm één en de bliepjes en pop-ups op scherm twee. Via diverse kanalen en media zie je de informatie op je afkomen en zich opstapelen. Dat geeft je een virtueel punthoofd: wat moet er nu eerst gebeuren? Het gevolg: je stressniveau schiet pijlsnel de hoogte in.”

De oplossing lijkt snel geformuleerd: een digitaal dieet. Helaas blijkt de uitdrukking ‘dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan’ ook hier helemaal op te gaan. Volgens onderzoeksinstelling Nielsen geven eveneens 4 op de 10 Vlamingen toe dat ze hun technologieverslaving niet zonder hulp in bedwang krijgen.

“Als je last hebt van je darmen of maag, ligt de oplossing voor de hand: even niet meer eten. Maar in dit geval krijg je zo’n signaal niet”, vervolgt Herman Konings. Daarom moet de wake-upcall veeleer van buitenaf komen. Heel wat bedrijven volgen intussen die logica. Toch nood aan enkele tips voor een digitale detox? Die lees je hier.