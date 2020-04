Van kleinkind knuffelen tot garnaalkroketten eten aan zee: hier kijken jullie het meest naar uit Liesbeth De Corte

30 april 2020

08u40 0 Psycho Nu de exitstrategie van ons land is bekendgemaakt, mogen we stilaan beginnen dromen van ons leven na corona. Wat is het eerste dat jij gaat doen, eens de maatregelen zijn weggevallen? We stelden die vraag en kregen massaal reactie. Met stip op nummer één: familie en vrienden opzoeken.

“Het eerste wat ik zal doen, is mijn kleindochter bezoeken”, vertelt Claudine. “Normaal gezien logeert ze twee dagen in de week bij mij. Nu heb ik ze al meer dan zeven week niet gezien. Ik mis haar enorm, en dat vind ik het lastigste tijdens deze lockdown."

Ze is alvast niet de enige. Dat we allemaal onze vrienden en familieleden missen, staat als een paal boven water. Én dat wordt ook bevestigd door onze rondvraag. Maar liefst 2.837 lezers lieten weten waar ze het meest naar uitkijken om te doen post-corona. Onze geliefden terugzien en platknuffelen staat helemaal bovenaan het verlanglijstje.

Daarnaast lonkt de herwonnen vrijheid. Iets drinken op een terrasje, genieten van een barbecue met vrienden of op café gaan, daar hebben we en masse zin in. Dat geldt ook voor een trip of een reisje maken.

In mindere mate kijken we er naar uit om opnieuw te gaan werken - samen met de collega’s weliswaar - en om dubbel en dik te genieten van onze vrije tijd. Een sportevent bekijken, naar een musea gaan, of je favoriete band bewonderen tijdens een concert ... We kunnen alvast niet wachten.



