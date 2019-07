Van Greta Thunberg tot Salma Hayek: deze 15 vrouwen heeft Meghan Markle op de cover van Vogue gezet Liesbeth De Corte

30 juli 2019

16u09 0 Psycho Eerder raakte al bekend dat Eerder raakte al bekend dat Meghan Markle de gasthoofdredacteur wordt van de septemberuitgave van de Britse Vogue. Maar in plaats van zichzelf op de cover te zetten, heeft ze besloten om 15 inspirerende vrouwen in the picture te zetten. Van acteurs tot een danseres en een premier: deze dames sieren in september de voorste pagina van Vogue.

Adwoa Aboah

Het 27-jarige Britse model heeft al vaker in magazines - én op covers - gestaan. Niet alleen om haar mooie snoetje, maar ook omdat ze een feministisch platform voor jonge vrouwen heeft opgericht, genaamd Gurls Talk. Het topmodel is in het verleden afgekickt van drugs, overleefde een zelfmoordpoging en vertelt daar zeer openhartig over op Gurls Talk. Met de hulp van psychologen en andere ervaringsdeskundigen hoopt ze zoveel mogelijk dames met soortgelijke problemen te helpen.

Adut Akech

Amper 19 is ze, maar Adut Akech is één van de meest gevraagde modellen ter wereld. Wie geregeld door een magazine bladert, is haar vast en zeker al tegengekomen. Maar wist je dat ze geboren is in Zuid-Soedan en als vluchteling terechtkwam in Kenia, en later Australië? Om andere vluchtelingen te helpen, werkt ze geregeld samen met UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie.

Ramla Ali

Ook Ramla Ali is een vluchteling. Zij werd geboren in Somalië en kwam samen met haar familie in het Verenigd Koninkrijk terecht. Op school werd ze vaak gepest omdat ze wat zwaarder was dan de andere meisjes. “Ik ging naar een meisjesschool, en had veel Aziatische en Indische klasgenoten. Zij waren allemaal heel klein en fijn, waardoor ik des te harder opviel”, zei ze daarover ooit tegen de Britse krant The Guardian. Als tiener is ze begonnen te boksen om op haar lijn te letten, maar ondertussen heeft ze het geschopt tot de top van de bokswereld en moedigt ze andere vrouwen aan om te ‘vechten’ voor hun rechten.

Jacinda Ardern

De premier van Nieuw-Zeeland is vorig jaar bevallen van haar dochtertje Neve. Jacinda Ardern was daarmee nog maar de tweede nationale leider ooit die moeder werd tijdens een ambtstermijn. Toen Neve drie maanden oud was, nam de eerste minister haar dochtertje bovendien ostentatief mee naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Op die manier gaf ze het signaal dat het glazen plafond voor werkende mama’s wel degelijk te doorbreken is, tot in het hoogste ambt.

Daarnaast wordt Ardern geprezen om haar hartverwarmende reactie na de terroristische aanslag in Christchurch, waarbij meer dan 50 mensen om het leven zijn gekomen. Ze toonde zich bijzonder medelevend tegenover de nabestaanden van de slachtoffers en riep destijds ook op om - in plaats van de naam van de dader - de namen van de slachtoffers te laten weerklinken.

Sinéad Burke

De 29-jarige Sinéad Burke is een schrijfster, activiste en voorvechter van diversiteit. Het is niet de eerste keer dat ze in Vogue verschijnt. Eerder werd ze al opgenomen in The Vogue 25, een lijst met de meest invloedrijke en inspirerende mensen in het Verenigd Koninkrijk.

Gemma Chan

Actrice Gemma Chan is vorig jaar volledig doorgebroken bij het grote publiek dankzij ‘Crazy Rich Asians’. Dat is een van de eerste Hollywoodfilms met een cast vol Aziatische gezichten in 25 jaar. Chan liet destijds duidelijk blijken dat ze hoopte dat er met de prent een einde kwam aan ‘whitewashing’: de praktijk waarbij blanke acteurs rollen krijgen die eigenlijk zijn weggelegd voor een andere etniciteit.

Laverne Cox

Je herkent Laverne Cox misschien als een van de actrices uit de populaire reeks ‘Orange Is The New Black’. De transgenderactrice komt regelmatig op voor LGBTQ-rechten en ook op Instagram is ze een belangrijk rolmodel. In haar bio schrijft ze immers #TransIsBeautiful, zodat haar 3,7 miljoen volgers het kunnen lezen.

Jane Fonda

Ook de volgende in het rijtje is een actrice, al valt de 81-jarige Jane Fonda niet in één hokje te plaatsen. Ze is ook gekend als model, fitnessgoeroe, schrijfster en politiek activiste. Sinds de jaren 60 komt ze immers op voor zaken die haar nauw aan het hart liggen: de Civil Rights Movement, het protest tegen de Vietnam-oorlog, het lot van native Americans, de milieubeweging, het feminisme, Black Lives Matter en #MeToo.

Salma Hayek Pinault

Salma Hayek heeft een indrukwekkende acteercarrière achter de rug. De 52-jarige ster speelde onder meer mee in films als ‘Frida’, ‘From Dusk Till Dawn’ en ‘Desperado’. Ze is ook één van de actrices die een boekje heeft opengedaan over Hollywoodproducent Harvey Weinstein, de man met wie de hele #metoo-beweging gestart is. “Jarenlang was hij mijn monster”, schreef ze in een opiniestuk.

Jameela Jamil

Enkele maanden geleden voerde de Amerikaanse staat Georgia een strengere abortuswet in. Veel bekende gezichten reageerden afkeurend op de nieuwe maatregel, waaronder ook actrice Jameela Jamil. Ze vertelde openhartig dat ze op jonge leeftijd ook een abortus heeft laten uitvoeren. “Het was de beste beslissing. Zowel voor mij als voor de baby waar ik niet klaar voor was - emotioneel, psychologisch en financieel.” Daarnaast trekt de Britse ster geregeld ten strijde tegen onhaalbare schoonheidsidealen en verwachtingen voor vrouwen.

Chimamanda Ngozi Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie is geboren in Nigeria. Ze heeft drie bekroonde romans geschreven: ‘Paarse hibiscus’, ‘Een halve gele zon’ en ‘Amerikanah’. Daarnaast heeft ze de media gehaald met haar essay ‘We moeten allemaal feminist zijn’.

Francesca Hayward

De enige danser in het rijtje is Francesca Hayward. De 27-jarige Britse is een van de belangrijkste dansers in het Royal Ballet in Covent Garden in Londen, en ze heeft ook een rol te pakken in de nieuwe film ‘Cats’.

Yara Shahidi

Yara Shahidi is één van de jongste vrouwen op de cover. Desondanks wordt de actrice door mensen als Michelle Obama en Oprah Winfrey bestempeld als ‘the next big thing’. De voormalige first lady schreef zelfs Yara’s aanbevelingsbrief voor de Universiteit Harvard, waar ze ondertussen ook studeert. Naast haar acteerwerk en studies, probeert Shahidi zich ook politiek te engageren en jongeren aan te moedigen om te gaan stemmen wanneer er verkiezingen zijn.

Greta Thunberg

Ook de 16-jarige Greta Thunberg werd geselecteerd door Meghan Markle. De jonge Zweedse is een van de bekendste klimaatactivisten ter wereld. In februari kwam ze nog onze klimaatspijbelaars een hart onder de riem steken, deze week laat ze weten dat ze per zeilboot naar de VS reist om er een klimaatconferentie bij te wonen.

Christy Turlington Burns

Het 50-jarige topmodel heeft een tijdje geleden ‘Every Mother Counts’ opgericht. Deze organisatie zet zich in voor de gezondheid van moeders en zwangere vrouwen. “Eigenlijk kwam het idee voor Every Mother Counts al na de geboorte van mijn eerste kind, in 2003, maar het heeft een tijdje geduurd om het allemaal voor mekaar te krijgen”, vertelde Christy Turlington eerder al in De Morgen. “Bedoeling was om mensen ervan bewust te maken dat, van alle millenniumdoelstellingen, de doelstelling die de gezondheid van moeders moest verbeteren, het minst vooruitgang boekte. Door mijn persoonlijke ervaring bij de geboorte van mijn eerste kind ben ik veel beginnen te lezen over de situatie van moeders wereldwijd, omdat ik wilde begrijpen waarom ik precies die complicaties had gekregen. Uiteindelijk vond ik daar geen antwoord op, maar het werd me wel duidelijk dat duizenden vrouwen over de hele planeet ermee te maken krijgen. En vooral: dat een schokkend aantal vrouwen sterft aan die complicaties.”