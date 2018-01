Van Get Ready tot geitenkaas: hoe onze leeftijd bepaalt wat we leuk vinden ND

18u58

Bron: Lifehacker 1 thinkstock Psycho Die poster van The Backstreet Boys hangt vandaag waarschijnlijk niet meer in je slaapkamer. Of je bent intussen dol op de olijven die je vroeger niet lustte. Onze leeftijd bepaalt met andere woorden wat we leuk vinden. Van samenwonen met vrienden tot luisteren naar Beyoncé: deze datingapp vat in mooie grafiekjes concreet samen hoe onze interesses opschuiven met onze leeftijd.

Website voor datajournalistiek The Pudding werkte samen met datingapp Hater om de mening van mensen over verschillende onderwerpen samen te vatten in grafiekjes. Zo kan je zien hoe interesses opschuiven naarmate je ouder wordt, en je bepaalde dingen leuker of net minder leuk gaat vinden. De methode is niet strikt wetenschappelijk - de data die gebruikt werden komen allemaal van zo'n 200.000 Amerikaanse singles tussen de 18 en 40 jaar oud - maar de tendensen die duidelijk worden zijn wél erg herkenbaar.

Puppies en telemarketeers

Meestal is er een duidelijk verschil merkbaar tussen verschillende leeftijdscategorieën, maar er zijn ook enkele dingen die we ongeacht onze leeftijd allemaal leuk vinden of net niet. Zo is er geen merkbaar verschil qua leeftijd over onze liefde voor grappen, puppies, voorspel, knuffelen, (huis)dieren, Italiaans eten, goede manieren en op restaurant gaan. We hebben dan weer ongeacht onze leeftijd allemaal een hekel aan onder meer vuile badkamers, natte sokken, te droge huid, een slechte internetverbinding, haar in het doucheputje en telemarketeers.

Samenwonen versus The Backstreet Boys

Wat maakt dan wél het verschil? Voedingswaren, muzieksmaak en bepaalde gewoontes, zo blijkt. Waar Beyoncé bij zo'n 88% van de 18-jarigen nog populair is, daalt dit onder de 50% bij de veertigers. Ook Drake blijkt geliefder bij het jeugdige volkje, waar The Backstreet Boys na een korte piek in de twintigerjaren daarna weer drastisch dalen. Rond voedingsmiddelen heerst ook verdeeldheid. Wasabi en geitenkaas vinden we lekkerder naarmate we ouder worden, terwijl Domino's Pizza inboet aan populariteit wanneer onze leeftijd (en waarschijnlijk ook de verfijning van onze smaakpapillen) toeneemt. Nog fijn nieuws: onze eigenliefde neemt alleen maar toe naarmate we ouder worden. The best is yet to come.

Enkele opvallende grafieken zie je hier, alle resultaten kan je bij The Pudding bekijken.

Verschillen in muzieksmaak

The Pudding

Verschillen in etenswaren

The Pudding

Verschillen in relaties

The Pudding