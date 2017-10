Van avocado-gekte tot selfies overal: strips over millenials zijn gênant herkenbaar ND

Bron: The Huffington Post 1 @brooklyncartoons Psycho We fotograferen onze maaltijden voor we er een hap in zetten, checken voedingsetiketten voor labels als "glutenvrij" en verafgoden de avocado alsof hij nog niet eeuwenlang bestaat. De gewoonten van millenials zijn dankbaar voer voor parodie, en dat heeft striptekenaar Emmet Truxes (33) uit Brooklyn goed begrepen. Voor een flinke dosis zelfspot: zijn stripjes over millenials zijn op het gênante af herkenbaar.

Millenials - de generatie die grofweg geboren is tussen de jaren 80 van de vorige eeuw en 2000 - gaat door het leven met de smartphone aan de hand vergroeid. Snapchat, Instagram en selfies nemen behoren tot de tweede natuur van het merendeel van die generatie. Maar ook voedingshypes (glutenvrij! zonder lactose! alles met avocado!) zijn nooit zo aanwezig geweest als bij de generatie die jong was in de jaren negentig.

Influencers en foodstagram

Cartoonist Emmet Truxes (33) uit Brooklyn is strikt genomen zelf een millenial, maar dat weerhoudt hem er niet van om de spot te drijven met zijn generatie. Op zijn Instagrampagina brooklyncartoons raakt hij thema's aan zoals foodstagram, influencers en hoe we massaal leven door onze smartphone. "Ik probeer met de cartoons zachtjes te lachen met onze cultuur," legt de cartoonist uit aan The Huffington Post. "Ik hoop dat mensen er kunnen om lachen, maar ook dat het hen aanzet om er even over na te denken. En ook dat er zoveel meer goede dingen in wereld zijn dan slechte," besluit de tekenaar.

