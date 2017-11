Van auto's tot laptops: waarom we graag namen geven aan spullen ND

17u30

Bron: The Cut 1 thinkstock Psycho Fluitend door de stad fietsen op Gaëlle de Gazelle, of vloeken wanneer de harde schijf van laptop Kevin crasht. We kennen allemaal wel iemand die persoonsnamen geeft aan spullen, of je doet het misschien zelf. Vanwaar komt dit op het eerste zicht compleet absurde idee? De psychologie heeft verschillende verklaringen.

Een Amerikaanse enquête uit 2013 geeft aan dat 25% van de autobestuurders een naam geeft aan zijn of haar bolide. Vooral vrouwen lijken de neiging te hebben hun kindje op vier wielen van een naamsaanduiding te voorzien. Geen staalharde cijfers, maar wel voldoende om de vraag te doen rijzen waarom we ook materiële zaken zo graag van een naam willen voorzien. Naast auto's krijgen ook fietsen, computers of smartphones af en toe een naamsaanduiding van de trotse eigenaars. Maar waarom geven we bijvoorbeeld geen koosnaampje aan onze toiletpot, en wél aan een laptop?

Connectie met technologie

"Er zijn verschillende verklaringen voor," legt psycholoog Nicholas Epley uit aan The Cut, een professor gedragswetenschappen aan de universiteit van Chicago. "Sommige voorwerpen hebben voor bepaalde mensen evenveel waarde als een persoon, door de manier waarop ze eruit zien, hoe belangrijk ze zijn of andere kenmerken die ertoe leiden dat we spullen als mensen gaan behandelen." Zo wijst een studie uit 2014 uit dat we een auto meer vertrouwen als die enkele menselijke kenmerken bevat, zoals een stem of zelfrijdende snufjes. Dit soort studies geven aan dat we een soort connectie kunnen voelen met technologie en we ze in zekere zin als mensen kunnen behandelen, waardoor we geneigd zijn hen een naam te geven.

"Komaan Daisy, je kan het!"

Een andere verklaring zit hem in het willen begrijpen van een machine die het laat afweten, vult Epley uit. Staat een auto in panne, dan hebben we meer de neiging om dat falen aan een persoon toe te schrijven. We hebben vertrouwen in machines. Als dat vertrouwen wordt geschonden en de machine niet doet wat ze moet doen, dan zijn we eerder geneigd er menselijke eigenschappen aan toe te schrijven. Wat ook meteen verklaart waarom je bij een auto met panne misschien wel stiekem "Komaan Daisy, je kan het!" fluistert bij het proberen starten.

Bezit afbakenen

Ook je bezit duidelijk willen afbakenen kan een motief zijn om spullen een naam te geven. Denk maar aan boten in de haven, die altijd een naam dragen. Zo is het meteen duidelijk van wie de boot is. Liefde voor het voorwerp is daarbij ook een belangrijke factor om al dan niet een naam te geven aan het ding. Een tandenborstel ligt je doorgaans minder na aan het hart dan pakweg een tennisracket, als je een fervent tennisser bent. Hoewel je die eerste toch vaker gebruikt, voel je er doorgaans minder verbondenheid mee. Heb jij daarentegen wél een ronkende naam voor jouw tandenborstel of toiletpot, dan horen we dat natuurlijk graag.